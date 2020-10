Anfang dieses Monats hat sich die Wiedervereinigung unseres Landes zum 30. Mal gejährt. Dem gut einjährigen Prozess zwischen Mauerfall und dem Zusammenkommen der beiden deutschen Staaten gehen vor allem im Herbst 1989 mutige Proteste der DDR-Bürger voran, die schließlich das Ende der SED-Herrschaft besiegeln.

Thüringen bleibt während der friedlichen Revolution keine Ausnahme. Auch hier begehren die Menschen gegen das Regime auf. Wenngleich es mehrere Faktoren sind, die die Unzufriedenheit innerhalb der Bevölkerung steigert, so bringt vor allem die Kommunalwahl Anfang Mai 1989 das Fass zum Überlaufen. Die von vielen Bürgern bereits schon länger vermutete Manipulation der Wahlen wird hier erstmals nachgewiesen. In Erfurt etwa gelingt es 70 Oppositionellen aus dem Umfeld des Stadtjugendpfarrers Aribert Rothe die Nein-Stimmen aus 36 Wahllokalen (von 213) zusammenzutragen. Man kommt auf 638 Gegenstimmen. Einen Tag später präsentierte die SED-Zeitung „Neues Deutschland“ für die gesamte Wahl aber nur 413 Nein-Stimmen, was im Umkehrschluss einen 99,75-prozentigen Sieg für die „Nationale Front“ bedeutet. Auch in Weimar und Jena wir durch die Opposition der Wahlbetrug so nachgewiesen. Erstmals regt sich öffentlicher Widerstand, der vor allem von den Kirchen betrieben wird.

Auch der Sommer 1989 verläuft keines Wegs ruhig. Der Ostblock beginnt langsam zu bröckeln. Als am 11. September die Grenze zwischen Ungarn und Österreich geöffnet wird, keimt auch in der DDR die Hoffnung auf Veränderung. Der große Exodus beginnt, da sich Tausende auf den Weg machen, um das Land zu verlassen. Zeitgleich werden die Menschen vor Ort immer mutiger. Ende September stellen sich in Erfurt der „Demokratische Aufbruch“ und das „Neue Forum“ im Augustinerkloster erstmals den Menschen vor. 1000 Personen kommen an diesem Tag zusammen. Anfang desselben Monats beginnt sich auch in Gera die Bürgerbewegung zu formieren. Am 30. September findet in Arnstadt die erste größere Demonstration mit rund 200 Leuten statt. Getragen durch den Schutz der Kirchen und durch Friedensgebete gewinnt die Protestbewegung jetzt an Fahrt. Trotz, dass die Staatsmacht unnachgiebig bleibt, kann sie sich bald den Entwicklungen nicht mehr entziehen. Unter dem Motto „Keine Gewalt!“ und bald auch „Wir sind das Volk!“ drängt es die Bürger der DDR immer stärker auf die Straße. Egal ob Kreisstadt oder Provinz, überall stimmt das Volk mit den Füßen ab. Im Oktober kommen etwa in Zeulenroda 2000 Demonstranten zusammen, in Rudolstadt 2500 in Eisenach sogar 5000. Angesteckt durch das couragierte Vorgehen gegen die Staatsmacht, vor allem in Form der Stasi und Volkspolizei, sind Ende des Monats in Weimar 20.000 Menschen auf den Beinen und auch in Erfurt wollen 40.000 Bürger die Zustände nicht länger hinnehmen. Den Höhepunkt in der heutigen Landeshauptstadt bildet die Demo am 3. November, zu der 100.000 Menschen auf den Domplatz strömen und lauthals den Rücktritt des Oberbürgermeisters Müller fordern. Einen Tag später kommt es in Ost-Berlin mit über einer Million Menschen zur bis dato größten Demo. Das Motto der Opposition „Ende statt Wende!“ bewahrheitet sich schließlich am 9. November 1989 durch den bekannten Versprecher von Günter Schabowski. Der Druck der Straße hat die Mauer zum Einsturz gebracht.