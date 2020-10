100 Jahre Thüringen – Oberhof: „St. Moritz“ und „Schwerpunkt-Erholungsort“ der DDR

Dass es im Thüringer Wald schön ist, dafür bedarf es keiner weiteren Erklärung, weshalb der Tourismus dort eine lange Tradition genießt. Dabei strömen die Urlauber vor allem zu den zahlreichen Orten, die entlang des Rennsteigs liegen.

Ein besonders prominentes Beispiel ist Oberhof. Bereits in den 1860er-Jahren kommen die ersten Gäste in den damals noch verschlafenen Ort. Bis zur Jahrhundertwende wandelt sich die Stadt am Rennsteig zu einem mondänen Kurort, der vor allem in der bürgerlichen Oberschicht und bei Adeligen beliebt ist.

Zunehmend gewinnt auch der Wintersport an Bedeutung, etwa wenn 1931 erstmals die Weltmeisterschaft im Zweierbob und in der Nordischen Kombination hier ausgetragen werden. 1939 zum Luftkurort erhoben, übersteht Oberhof auch den Zweiten Weltkrieg relativ unbeschadet.

Für die neugegründete SED spielt der Ort anschließend eine hervorgehobene Rolle. Vor allem Walter Ulbricht will hier grundlegende Veränderungen herbeiführen, sind er und seine Frau doch beide begeisterte Oberhof-Fans.

Schon 1948, noch vor Gründung der DDR, wird ein erster Generalbebauungsplan erstellt, der später aber wieder verworfen wird. Es folgen weitere Pläne Anfang der 1950er. Oberhof soll nun in einen Ferienort der Werktätigen verwandelt werden.

Dagegen regt sich aber der Widerstand der Hoteliers und Pensionsbesitzer vor Ort, die ihren hohen Standard erhalten wollen. Doch die Partei sitzt am längeren Hebel und lässt Mitte November 1950 kurzer Hand 180 Oberhofer gegen ihren Willen ausbürgern. Die DDR will so mittels Zwangsenteignung die Tourismusbranche vor allem in die Hände des „Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes“ (FDGB) bringen, der fortan den staatlich garantierten Urlaubsplatz an die Bevölkerung verteilen soll.

Spätestens ab 1967 nimmt die Umgestaltung der Stadt, oder wie es im damaligen Jargon heißt, die „komplexe Rekonstruktion“, konkrete Formen an: Die Bettenzahl soll von 1000 auf 4500 gesteigert werden. Ein erstes Prestigeobjekt ist das pünktlich zum 7. Oktober 1969 fertiggestellte Interhotel „Panorama“, dass in seiner Ausführung an Bergspitzen oder Skisprungschanzen erinnert. Mit seiner luxuriösen Ausstattung soll es vor allem ausländische Touristen nach Oberhof locken und der Welt die Fortschrittlichkeit der DDR beweisen.

Von noch höherer Bedeutung ist dann das 1972/1973 errichtete FDGB-Heim „Rennsteig“, dass in der Form an die Grenzsteine des Rennsteigs erinnert. Wer hier einen Ferienplatz ergattern kann, fühlt sich meist wie ein Lottogewinner, da das Haus die besondere Kategorie „S“ und damit eine Ausstattung wie ein Interhotel besitzt.

Die Preise für einen 14-tägigen Urlaub sind aus heutiger Sicht ein Traum: Erwachsene zahlen 1975 im Schnitt 120 Mark, Kinder 29 Mark, bei Vollverpflegung. Hinzu kommt die gute Versorgungslage mit Lebensmitteln und Getränken.

Aber auch für die Politprominenz der SED ist hier alles vorbereitet. In der zehnten Etage des Hauses gibt es volleingerichtete Apartments mit Teppichboden, Fernseher, Badewanne und antiken Möbeln, eigens für die Genossen, ein wahrer Luxus in der DDR. Bis 1985 kommen so im Schnitt 135.000 Urlauber jährlich nach Oberhof. Auch wenn die Gästezahlen heute weitaus geringer sind, bleibt der beschauliche Ort am Rennsteig noch immer ein beliebtes Urlaubsziel für Menschen aus ganz Deutschland.