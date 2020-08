Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

100 Jahre Thüringen: Sommer 1945 – Die Sowjets kommen

Nachdem sich die Alliierten am 5. Juni 1945 nochmals auf die abgesprochenen Besatzungszonen geeinigt hatten, beginnen die Amerikaner dies auch der Bevölkerung in Thüringen durch Radiomeldungen oder in der Zeitung bekannt zu machen. Bereits am 1. Juli beginnt der Truppenrückzug, einen Tag später verlässt die amerikanische Militärregierung Weimar gen Hessen und Bayern.

Vor ihrem Abzug waren zahlreiche Beutegüter aus Thüringen bereits in die amerikanische Besatzungszone verlagert worden, unter anderem die Kunstschätze und das Gold, das die Nationalsozialisten in den Kaligruben von Merkers (bei Bad Salzungen) versteckt hatten. Aber auch menschliche „Ressourcen“ in Form von Spezialisten etwa von der Firma Carl Zeiss Jena oder der Jenaer Universität gehen gen Westen. Zu einem Treffen der beiden Besatzungsmächte kommt es nicht.

Gera wird am 2. Juli als erste thüringische Stadt von den „Befreiern Stalingrads“, der sowjetischen 8. Gardearmee unter dem Kommando des Generaloberst Wassili Iwanowitsch Tschuikow, besetzt. Einen Tag später ist Weimar und Erfurt erreicht, am 5. und 6. Juli Mühlhausen und Heiligenstadt. Schon am 9. Juli übernimmt die „Sowjetische Militäradministration für das Bundesland Thüringen“, kurz „SMATh“, die zivile Verwaltung des Landes mit Sitz in Weimar. Die vorläufige Regierung unter Hermann Brill darf zunächst weiter ihrer Arbeit nachgehen.

Die Situation im Land ist nach wie vor prekär. Zahlreiche Städte sind zerstört, die Wohnungsnot groß. Die Menschen leiden Hunger. Verschärfend kommt hinzu, dass sich im Sommer 1945 bis zu einer halben Million Flüchtlinge aus den deutschen Ostgebieten in Thüringen aufhalten, die alle eine neue Heimat suchen. Doch schon am 16. Juli wird die Arbeit der Übergangsregierung abrupt beendet. Stattdessen installieren die Sowjets eine eigene, nach ihrem Vorbild geschaffene und lenkbare Regierung unter dem Vorsitz des damals noch parteilosen Geraer Oberbürgermeisters Rudolf Paul (später SED). Damit einher geht auch die Umbenennung der „Provinz Thüringen“ in „Bundesland Thüringen“, was zugleich zur Folge hat, dass die noch zu Thüringen gehörenden Gebiete in Westsachsen an Sachsen zurückfallen.

Es folgen zahlreiche weitere Veränderungen. Die Gründung politischer Parteien wird zugelassen, wie etwa der CDU, aber auch der LDPD (Liberal-Demokratische Partei Deutschlands). 1946 schließen sich dann KPD und SPD zur „Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands“, der SED zusammen, die fortan die Führungsrolle für sich beansprucht und unter der Kontrolle Moskaus steht. Bei der ersten Landtagswahl am 20. Oktober 1946 gewinnt die SED mit knapp 49 Prozent der Stimmen, gefolgt von den Liberalen mit 28,5 Prozent und der CDU mit ungefähr 19 Prozent. Mit dem Einmarsch der Sowjets beginnt die Entnazifizierung, die von den neuen Machthabern geschickt dazu genutzt wird, sich unliebsamer politischer Gegner zu entledigen.

Das einstige KZ Buchenwald wird nun als sowjetisches Speziallager Nr. 2 genutzt, in dem bis 1950 etwa 28.500 Menschen ohne Chance auf ein rechtsstaatliches Gerichtsverfahren inhaftiert werden. Wahrscheinlich mehr als 7000 Häftlinge überleben aufgrund der schlechten Haftbedingungen nicht. Schließlich bekommt das Land 1948 mit Erfurt auch eine neue Hauptstadt, die fortan den Regierungssitz bildet.