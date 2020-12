So wirbt das Theater Altenburg-Gera für „Rumpelstilzchen“, das Ende der Woche in der ARD-Mediathek zu sehen sein wird.

Gera/Meiningen. Die Theater Altenburg-Gera und Meiningen finden Lösung für ihre Weihnachtsmärchen: MDR stellt aktuelle Aufzeichnungen in die Mediathek.

„Ach wie gut, dass jemand weiß …“ - Weihnachtsmärchen Thüringer Theater in der Mediathek

„Rumpelstilzchen“ und „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ hätten in diesen Wochen Schulklasse um Schulklasse, Familie um Familie in die Theater Altenburg-Gera und Meiningen gelockt. Alles war geprobt. Doch Corona machte den Künstler wie den Zuschauern eine Begegnung unmöglich. Jetzt aber gibt es eine Lösung, die zumindest der Jugend ganz selbstverständlich erscheint: Die Weihnachtsmärchen werden demnächst in der ARD-Mediathek gestreamt, nachdem die Aufzeichnungen inzwischen abgeschlossen sind. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog