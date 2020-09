Achava kehrt zurück

Eisenach. Nina Hoger bestreitet den Auftakt des Festivals in Eisenach. Höhepunkt ist auch das Straßenfest am 13. September.

Es wirkt so, dass viele Menschen auf Festspiele wie das jüdisch geprägte Achava gewartet haben. Das bezeugt der große Erfolg des Festivals, das im vergangenen Jahr erstmalig in Eisenach stattgefunden hat. Eisenach und seine Gäste haben das Fest gut angenommen. Achava kommt nun wieder. An diesem Sonntag, 6. September, starten die ersten Veranstaltungen. Es wird das erste größere Fest in diesem Jahr sein, das unsere Innenstadt beleben wird. Trotz der Corona-Pandemie hat man sich entschlossen, in der Wartburgstadt wieder Begegnungen, Konzerte, Stadtführungen durchzuführen.