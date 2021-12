Theatertipps für Altenburg und Gera: Schneiderlein in der Mausefalle

Altenburg/Gera. Das haben die Theaterbühnen in Altenburg und Gera in den nächsten Tagen zu bieten.

Auch in der Vorweihnachtszeit hat das Theater Altenburg-Gera jede Menge Abwechslung zu bieten.

Altenburg

Regisseur Manuel Kressin hat den Stoff „Das tapfere Schneiderlein“ der Gebrüder Grimm auf erfrischende Weise für die Bühne bearbeitet. In unterhaltsamen Bildern und mit vielen Liedern zeigt dieses Stück, wie ein bisschen Aufschneiderei und Schlitzohrigkeit zum Sieg führen können. Der abenteuerliche Märchenspaß für Groß und Klein ab sechs Jahren ist am Freitag, 17. Dezember, um 9 Uhr im Theaterzelt Altenburg zu erleben.

Am Freitag, 17. Dezember, um 20.15 Uhr senden Theaterpädagogin Theresa Kawalek und Schauspieler Thomas C. Zinke wieder live eine neue Folge des Vorleseformats „Auf der Seitenbühne“. Als besonderen Gast begrüßen beide diesmal Schauspielerin Rebecca Halm.

Zu hören sein werden unter anderem die Geschichte eines sprechenden Christbaums, das Geheimnis eines literarischen Braten-Rezepts und knusprig-feine Reime. Kostenfrei ist es zu sehen auf der Facebookseite des Theaters oder über Zoom.

Agatha Christies Theaterstück „Die Mausefalle“ wird seit 1952 im Londoner Westend aufgeführt und hat mit seinen fast 28.000 Vorstellungen zahlreiche Theaterrekorde aufgestellt. Das Stück ist am Samstag, 18. Dezember, um 19.30 Uhr und am Sonntag, 19. Dezember, um 14.30 Uhr jeweils im Theaterzelt Altenburg zu erleben.

Gera

Gleich zwei Kammeropern, die von zwei Ehen erzählen, die der Tod geschieden hat, können am Freitag, 17. Dezember, um 19.30 Uhr im großen Haus Gera erlebt werden.

Erinnerungen werden an diesem Doppelabend einmal im Tragischen, einmal im Komischen aufgerollt. John Tavener komponierte im Jahr 1977 die Kammeroper „A Gentle Spirit“. Eine junge Frau liegt tot vor ihrem Ehemann. In Rückblenden durchlebt der Witwer gemeinsame Momente der Ehe.

William Waltons Kammeroper „The Bear“ (1967) basiert hingegen auf dem gleichnamigen Einakter von Anton Tschechow.

Popova, die Witwe eines Gutsbesitzers, gefällt sich in der Rolle der trauernden, über den Tod hinaus treuen Ehefrau, bis ein Gläubiger ihres Gatten aufkreuzt, um dessen Schulden einzutreiben.

Auch für das jüngere Publikum hat der Dezember-Spielplan etwas zu bieten. Einfallsreich und einfühlsam wird am Samstag, 18. Dezember, um 15 Uhr im Puppentheater Gera das Stück „Guten Tag, kleines Schweinchen“ von der Puppenspielerin Anna Fülle dargeboten.

Die Geschichte handelt von falscher und wahrer Freundschaft und stammt aus Janoschs Panama-Serie. Geeignet für Kinder ab drei Jahren.

Das Figurentheater „Nathans Kinder“, das am Samstag, 18. Dezember, um 16 Uhr in der Bühne am Park in Gera zu sehen ist, beschreibt die Suche nach einer scheinbar verloren gegangenen Menschlichkeit.

Der Schriftsteller und Regisseur Ulrich Hub stellt mit den Protagonisten Recha und Kurt die junge Generation und ihr Ringen um Verständigung und Frieden in den Mittelpunkt seines Stückes, einer Neubearbeitung von Lessings „Nathan der Weise“.

Gleich zwei Kurzopern sind am Samstag, 18. Dezember, um 19.30 Uhr, sowie am Sonntag, 19. Dezember, um 14.30 Uhr im großen Haus Gera zu erleben.

In der musikalischen Komödie „Das Telefon oder Die Liebe zu dritt“ von Gian Carlo Menotti, die 1947 in New York uraufgeführt wurde, möchte Ben seiner Freundin Lucy in deren Apartment einen Heiratsantrag machen. Doch jedes Mal, wenn er zu sprechen anhebt, klingelt das Telefon und Lucy hebt ab.

Die Mono-Oper „Die menschliche Stimme“ von Francis Poulenc handelt dagegen von einer Frau, die verlassen wurde. Verzweifelt versucht sie, am Telefon ihre Beziehung doch noch zu retten.

Die Adventsproduktion „Ox und Esel“ im Puppentheater lädt am Sonntag, 19. Dezember, um 15 Uhr Groß und Klein dazu ein, einen frischen Blick auf die Ursprünge der Weihnachtsgeschichte zu werfen. Als Grundlage dient die gleichnamige Erzählung von Norbert Ebel – geeignet für Kinder ab fünf Jahren.

Karten gibt es an den Theaterkassen in Gera (Bühne am Park, Theaterplatz 1) und Altenburg (in der Tourismusinformation Altenburger Land, Markt 10). Darüber hinaus erfolgt der Kartenvorverkauf jederzeit auch online im Webshop.

Aktuelle Corona-Informationen auf www.theater-altenburg-gera.de.