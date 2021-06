„Applaus“-Preis für sieben Clubs in Thüringen

Erfurt. Die Initiative Musik vergibt wieder ihre Kulturpreise mit Geld vom Bund. Sie gehen auch in sieben Thüringer Orte.

Sieben Thüringer Clubs erhalten in diesem Jahr mit Geld versilberten „Applaus“, also den Bundeskulturpreis für unabhängige Konzertspielstätten. Mit je 25.000 Euro verbunden ist der Spielstättenpreis, der in Jena ans Café Wagner und den Kulturbahnhof (KuBa) sowie in Erfurt an den Museumskeller geht. Für Programmreihen werden der C. Keller Weimar, Franz Mehlhose in Erfurt sowie die Jazzclubs Nordhausen und Altenburg mit je 10.000 Euro ausgezeichnet.

Die meisten dieser Clubs sind nicht zum ersten Mal Träger der Preise, mit denen die „Initiative Musik“ seit 2013 und nun zum achten Mal Programmplanungen würdigt. Die Preisgelder, diesmal insgesamt 2,67 Millionen Euro, stammen aus dem Kulturhaushalt des Bundes.

Zusätzlich zwölf Auszeichnungen mit je 40.000 Eurofür kreative Formate in der Pandemie

2020 pausierte die Preisvergabe. Nun betrachtete die neunköpfige Fachjury, in der mit Thomas Eckardt von der Landesarbeitsgemeinschaft Jazz ein Thüringer mitarbeitet, „14 Monate normalen Ausnahmezustand im Clubbetrieb sowie zehn Monate zwischen Lockdowns und Lockerungen, Stillstand und Transformation.“

Zu bewerten waren der „Initiative Musik“ zufolge 600 Einreichungen. Sie gab jetzt 101 von 123 Auszeichnungen bekannt. Die anderen folgen bei der Preisverleihung mit Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) am nächsten Dienstag in Berlin. Dann werden die Titel für das Programm, die Programmreihe und die Spielstätte des Jahres vergeben. Letzterer ging 2019 ans Café Wagner. Hinzu kommen Sonderpreise, zum Beispiel zwölf Auszeichnungen mit je 40.000 Euro für kreative Formate in der Pandemie.

Einer aktuellen Studie der Initiative zufolge gibt es in Deutschland über 2000 Musikclubs für Popularmusik und Jazz, mit 190.000 Konzerten pro Jahr. Wie viele davon die Krise überstehen, steht auf einem anderen Blatt. Der „Applaus“ sei ein Preis für etwas, das mal war, hört man etwa aus dem Museumskeller. Das zähle schon längst nicht mehr. Es fehle eine klare Perspektive.