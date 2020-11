Arnstadt: Eine Ausstellung zwischen zwei Lockdowns

„Es endet, wie es anfing.“ Christian Hühn klingt traurig, als er diesen Satz ausspricht. Seit über 40 Jahren ist der Antiquitäten- und Schmuckhändler passionierter Sammler. Für sich behielt er seine Fundsachen nie: Er richtete nicht nur ein privates Museum in der Zimmerstraße ein. Immer wieder war er auch mit Sonderausstellungen in städtischen Einrichtungen vertreten.

Zwei Jahre lang bereitete er die aktuelle Ausstellung „Reklame – Kunst verkauft“ im Schlossmuseum vor. Doch just an dem Wochenende, an dem sie eröffnet werden sollte, gab es im März den ersten Lockdown. Da Besucher erst Wochen später die Exponate ansehen durften, wurde die Ausstellung bis 22. November verlängert. „Wir bauen in dieser Woche allerdings ab“, verweist der Sammler darauf, dass das Schlossmuseum erneut nicht zugänglich ist.

Besucher hatten in der Ausstellung oft Aha-Erlebnisse, weil sie Exponate aus dem eigenen Hausstand kennen. Foto: Hans-Peter Stadermann

Verständnis für diese Entscheidung der Landesregierung hat Hühn nicht. „Die Hygienemaßnahmen, die das Team des Schlossmuseums ergriffen hat, sind vorbildlich“, so seine Erfahrung.

Was er bedauert: Die letzten Ausstellungswochen liefen richtig gut. „Anfangs durften ja noch keine Reisegesellschaften kommen. Aber die Arnstädter sahen sich die Ausstellung an.“ Später dann kamen immer mehr auswärtige Gäste in die Sonderschau. „Es hat riesigen Spaß gemacht, mit ihnen ins Gespräch zu kommen“, sagt der Sammler.

Vorerst plant Sammlerkeine weiteren Ausstellungen

Einige der Besucher kannte er von Sammlerbörsen. Andere waren so angetan, dass sie ihn in seinem Laden aufsuchten und ihm unwiderstehliche Angebote machten. So meldete sich ein Paar aus Schwerin, dessen familiäre Wurzeln in Gotha liegen. Der Großvater war dort Gastwirt gewesen. Als die Familie in den 80er-Jahren in den Norden zog, nahm sie ein Bierwerbeschild mit, das seither in der Küche hing.

Die sollte nun aber umgestaltet werden. Das Schild wollte die Familie verkaufen. Die Besucher zeigten Christian Hühn ein verwaschenes Handyfoto. „Das wollte ich unbedingt haben“, sagt er lachend. In den Herbstferien war er ohnehin unterwegs, besuchte die Schweriner daheim und konnte sein Glück kaum fassen. Das Schultheiss-Werbeschild war nicht nur gut erhalten, sondern auch ein ganz besonders seltenes Exemplar. Logisch, dass der Sammler zugriff.

Fünf Ausstellungsräume stattete Christian Hühn aus. Einige Exponate stammten auch aus dem Museumsdepot. Foto: Hans-Peter Stadermann

Trotz der schönen Erfahrungen, die Hühn machte, wird er vorerst aber keine weiteren Ausstellungen auf die Beine stellen. Nach so vielen Jahren ist die Luft raus, gibt er zu. In Arnstadt gebe es zwar ein kunstinteressiertes Publikum, engagierte Mitstreiter zu finden, werde aber immer schwieriger. Und auch in Sachen Außenwerbung ist noch viel Luft nach oben, sagt er.

Nicht nur, dass die Bauarbeiten am Schlossmuseum deutlich schleppender vorangehen als bei anderen städtischen Bauprojekten. Auch die Bewerbung von Ausstellungen findet Christian Hühn nicht optimal. „Dabei haben sie das Zeug, Menschen anzulocken. Nicht nur aus der Stadt, sondern auch von weiter her.“ Seine Erfahrung ist: Wer von auswärts kommt, bleibt auch ein paar Tage. Davon profitieren dann viele Partner in der Stadt. Doch in den Marketingbereich müsste deutlich mehr Engagement gesteckt werden.

Sein eigenes kleines Museum betreibt Hühn freilich weiter. Nach dem Lockdown kann es nach Voranmeldung wieder besucht werden. Zu jedem der Ausstellungsstücke weiß er spannende Geschichten zu erzählen. Nicht nur zum Schultheiss-Schild aus Schwerin.