Auch wie gut, dass jemand weiß …

So wirbt das Theater Altenburg-Gera für „Rumpelstilzchen“, das Ende der Woche in der ARD-Mediathek zu sehen sein wird.

Gera/Meiningen. Die Theater Altenburg-Gera und Meiningen haben eine Lösung für ihre Weihnachtsmärchen gefunden: Der MDR stellt aktuelle Aufzeichnungen in die Mediathek.

„Rumpelstilzchen“ und „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ hätten in diesen Wochen Schulklasse um Schulklasse, Familie um Familie in die Theater Altenburg-Gera und Meiningen gelockt. Alles war geprobt. Doch Corona machte den Künstler wie den Zuschauern eine Begegnung unmöglich. Jetzt aber gibt es eine Lösung, die zumindest der Jugend ganz selbstverständlich erscheint: Die Weihnachtsmärchen werden demnächst in der ARD-Mediathek gestreamt, nachdem die Aufzeichnungen inzwischen abgeschlossen sind.

Minister Benjamin-Immanuel Hoff (Linke), der für Infrastruktur, aber auch für Kultur zuständig ist, freut sich, dass die Verbindung dieser Bühne mit dem Fernsehen gelungen ist: „Was für eine wunderbare Idee: Die Theater Altenburg Gera und Meiningen bringen in Zusammenarbeit mit dem MDR ihre Kinder-Weihnachtsmärchen in jedes Wohn- und Klassenzimmer“, sagt der Minister.

Gera hatte in diesem Jahr die ebenso bezaubernde wie abenteuerliche Geschichte „Rumpelstilzchen“ der Brüder Grimm einstudiert. Und lange sah es so aus, als gelte „Ach wie gut, dass niemand weiß …“ auch für die Frage, wie das Stück doch noch zu den Zuschauern kommen könnte. Aber nun ist die Lösung gefunden: Erfreulicherweise habe MDR Thüringen die Premiere aufgezeichnet und zu einem Film verarbeitet, heißt es auf Anfrage dieser Zeitung aus der Staatskanzlei.

Geras Schauspieldirektor Manuel Kressin inszenierte „Rumpelstilzchen“ für Kinder ab sechs Jahren und Schauspielkapellmeister Olav Kröger komponierte märchenhafte Lieder. Johannes Emmrich spielt Rumpelstilzchen, Marie-Luis Kießling die schöne Anmut, Manuel Struffolino König Gunther und Robert Herrmanns den Hofjäger Hubertus.

Meiningen setzt auf das Märchen „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ der tschechischen Schriftstellerin Božena Němcová, das durch die TV-Fassung 1973 von Václav Vorlíček und František Pavlíček zu einem der bedeutendsten Märchen der Jetzt-Zeit wurde. Carla Witte ist Aschenbrödel, Yannick Fischer der Prinz und Pferd Nikolaus wird von der Statisterie des Staatstheaters dargestellt.

Hoff hebt einen medien- und kulturpolitischen Aspekt hervor: Wer gerade über den Wert des Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk debattiere oder staatliche Theaterfinanzierung in Frage stelle, könne sehen: „Es geht um nicht mehr oder weniger als um Kultur für alle.“

Von Samstag, 19. Dezember, an unter www.ardmediathek.de für 12 Monate kostenfrei abrufbar