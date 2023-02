Aufgabe für Thüringer Nachwuchs-Musiker: Songs mit Geräuschen vom Bahnhof

Ein Hauptbahnhof wie etwa der in Erfurt, produziert unzählige und unfassbar viele verschiedene Geräusche. Musiker sollen sie in ihren Songs verarbeiten.

Erfurt. Originelle Sound-Ideen für mitteldeutschen Musikwettbewerb gesucht.

Quietschende Bremsen der Waggons, Stimmengewirr, klingelnde Münzen am Fahrkartenautomaten, Lautsprecherdurchsagen – für die BahnhofBeats Sound Edition 2023 sind Geräusche vom Bahnsteig gefragt. Denn die Finalisten des mitteldeutschen Musikwettbewerbs suchen in den Bahnhöfen in Erfurt, Weimar, Halle (Saale) und Dresden typische Sounds und produzieren daraus einen Song. Vorjahresgewinnerin „Former Child“ aus Jena hatte zischende Getränkedosen und klackende Absätze verarbeitet.

Ab sofort können sich junge Musiker aus Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen für ein Final-Ticket bewerben. Nach einem Online-Voting wird der Thüringer Act mit den meisten Stimmen zudem das Bundesland im local heroes-Bundesfinale vertreten.

Teilnehmen können Bands und Solisten aller Genres der Pop- und Jazzmusik: Rock, HipHop, Country, Heavy Metal, R&B und Punk sind ebenso willkommen wie Liedermacher – alle müssen aber eigene Songs vorweisen. ig

Interessierte Musiker legen sich unter bands.local-heroes.de ein Profil an und senden dieses unter dem Stichwort „BahnhofBeats Sound Edition“ an bewerbung@local-heroes.de.