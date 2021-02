Ausfallgeld soll in Thüringen länger fließen

In der Nacht zum 23. Juni 2020 war auch die Zeulenrodaer Dreieinigkeitskirche in rotes LIcht getaucht. Mit der Teilnahme an der bundesweiten Aktion "Night of Light" machten auch die Mitarbeiter von Unternehmen der Veranstaltungswirtschaft in der Region aufmerksam auf ihre dramatische Situation während der Corona-Pandemie.