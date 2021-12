Ausgezeichnete Bilder von Fotografen unserer Zeitung: Das Gespür für den richtigen Moment

Erfurt. Beim Wettbewerb „Pressefoto 2021“ erringen Fotografen unserer Zeitungen Preise und Anerkennungen.

Die Namen sind den Lesern unserer Zeitung bekannt: Marco Kneise, Sascha Fromm und Tino Zippel haben mit ihren Arbeiten auch die Jury beim Wettbewerb „Pressefoto 2021“ überzeugen können. So gewann Marco Kneise aus Sondershausen in einer Sonderwertung zum Neustart der Kultur aus der Pandemie heraus. Sascha Fromm setze sich gegen die Mitbewerber in der Kategorie „Sport & Freizeit“ durch. In dieser errang Tino Zippel eine Anerkennung. Das gelang auch Marco Kneise. Eine Anerkennung gab es darüber hinaus für Sascha Fromm in der Kategorie „Technik und Verkehr“.

Der 1. Preis in der Kategorie „Sport & Freizeit“ geht an Sascha Fromm. Sein Foto „Bei jedem Wetter“ zeigt ins Fußballspiel vertiefte Kinder, während sich im Hintergrund eine Regenfront zusammenbraut. Foto: Sascha Fromm

Der Wettbewerb „Pressefoto Hessen-Thüringen“ steht unter der Schirmherrschaft der Landtagspräsidenten in Thüringen und Hessen. Er war in diesem Jahr bereits zum 15. Mal ausgeschrieben worden. Beteiligt hatten sich 45 Fotojournalisten und Fotojournalistinnen, die rund 500 Bilder eingereicht hatten.

Das „Foto des Jahres 2021“ ist Kai Oliver Pfaffenbach (51) gelungen. Der Fotograf aus Hanau arbeitet seit seiner Schulzeit als freier Fotograf, unter anderem für die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Mittlerweile ist er bei der Nachrichtenagentur Reuters tätig. Sein Bild „(Über-) Leben und Sterben“ zeigt eindrucksvoll die Folgen der Corona-Pandemie. Pfaffenbach war dafür ins Klinikum Darmstadt gefahren, wo in der dritten Pandemiewelle eine der größten Intensivstationen in Hessen betrieben wurde.