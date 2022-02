"Große Aufbruchstimmung": Zahl der Stellen im Altenburger Lindenau-Museum verdoppeln

Altenburg. Noch in diesem Jahr sollen im Lindenau-Museum neue Mitarbeiter begrüßt werden. Darunter sind teilweise auch neu geschaffene Stellen.

Im vorigen Jahr hat es in den Altenburger Museen einige personelle Veränderungen gegeben.

Zum April 2021 konnte mit Nora Frohmann eine neue Kunstvermittlerin am Lindenau-Museum begrüßt werden.

Im Zuge des Projektes „Lindenau 21 plus“ wurde der Mitarbeiterstab des Lindenau-Museums Altenburg ab Herbst 2021 erheblich erweitert. Zu den neuen Kolleginnen und Kollegen gehören Michael Förch (Museologe), Mareike Möller (Papier-Restauratorin), Johanna Otterbach (Museologin), Robert Richter (Verwaltung), Christoph Schneider (wissenschaftlicher Datenmanager), Karoline Schmidt (wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bereich Gemälde und Grafische Sammlung) sowie Tessina-Larissa Schramm (Online-Redakteurin) und Ronny Teuscher (Archäologe).

Weitere Positionen besetzen

Bis zum zweiten Quartal 2022 werden auch die restlichen Stellen in den Bereichen kulturelle Vermittlung, touristische Vermarktung, Digitalisierung und Provenienzforschung besetzt. Die Anzahl der Stellen im Lindenau-Museum wird sich dann verdoppelt haben.

Im September 2021 hat sich zudem die langjährige künstlerische Leiterin des Studios, Ulrike Weißgerber, in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Sie wirkte seit 1996 an der Kunstschule. Die Leitung der neu zusammengelegten Bereiche Vermittlung und Studio hat Angelika Forster übernommen.

Das neu geschaffene Stabsreferat Kommunikation ist im Bereich der Pressearbeit seit 1. Januar 2021 für beide Einrichtungen tätig. Auch die Zuständigkeit für die Bereiche Marketing und Online-Kommunikation wird mittelfristig für beide Häuser in dieser Abteilung liegen.

Am 1. Juni 2021 hat Jutta Reinisch ihre Stelle als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Residenzschloss Altenburg angetreten. Sie betreut fortan die Sammlungsgebiete Porzellan und Plastik. Sie trat die Nachfolge der langjährigen Mitarbeiterin Uta Künzl an.

Volontariats-Stellen schaffen

Nach zwei Jahren endete am 31. Dezember 2021 Anne Oswalds Volontariat für Bildung und Vermittlung am Schloss- und Spielkartenmuseum. Das vom Land zu 50 Prozent finanzierte Volontariat wird seitens des Residenzschlosses für die Jahre 2022 bis 2024 neu beantragt. Das Lindenau-Museum wird zwei Volontariatsstellen in den Bereichen Kunstgeschichte und erstmals Restaurierung schaffen.

Im September 2021 konnten vier Praktikantinnen im Rahmen des Praxisjahres für Kunstgut- und Denkmalrestaurierung in Altenburg begrüßt werden. Bis August 2022 werden Ronda Hansen und Clara Graf für die Museen sowie Elena Abil Romero und Natalie Ng Kai Lin in den privaten Restaurierungsateliers von Arnulf Dähne und von Johannes Schäfer Erfahrungen in unterschiedlichsten Bereichen der Restaurierung sammeln, um anschließend ein entsprechendes Studium antreten zu können.