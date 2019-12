Neue Ausstellung in Pößneck: Prägnant und zugespitzt

Werbegrafiker, Bild-Kriegsberichterstatter, Landschaftsmaler, Comiczeichner, Steindrucker – künstlerisch war Willy Müller-Gera (1887-1981) überaus vielfältig aufgestellt. Der Grundstein dafür wurde schon in der Kindheit gelegt, denn der Vater Walter Wilhelm Müller besaß in Gera eine lithographische

Anstalt, wo der junge Willy nach seinem Kunststudium in Weimar und München mitarbeitete.

Damals, in einer Zeit, da die beschreibende Illustration in Zeitschriften oder Werbegrafik noch eine wichtige Funktion hatte, bildeten sich seine Prägnanz und Zuspitzung auf spezifische Charakterzüge heraus. Sein Gespür dafür durchzieht seither sein Werk, ganz gleich, ob er die menschliche Physiognomie, eine Landschaftszene, Stadtansicht, Karikatur oder Werbebotschaft darstellt.

Müller-Gera beherrschte die Konzentration aufs Wesentliche – und das mit hoher Kunstfertigkeit und Poesie. Damit machte er sich während der 20er-Jahre einen derart guten Ruf, dass man ihn mit Fug und Recht zu den renommierten Werbegrafikern des frühen 20. Jahrhunderts in Mitteldeutschland zählen darf. Trotz seiner Einberufung als Soldat 1915 ruhte seine künstlerische Tätigkeit nicht. Er dokumentierte als zeichnender Berichterstatter für die Leipziger Illustrierte Zeitung das Frontgeschehen auf den Kriegsschauplätzen in Frankreich und Rumänien.

1923 kam Müller-Gera nach Pößneck, wurde Leiter des grafischen Ateliers beim dort ansässigen Vogel-Verlag, dem größten Fachzeitschriftenverlag Deutschlands. Für die neuen Zeitschriften „Motor und Sport“ oder „Das Auto“ lieferte er neuartige und modern gestaltete Titelseiten. Und das sehr erfolgreich, vermochte er doch eine breite Leserschaft mit seinen Gestaltungselementen zu fesseln und der erwachenden Motorisierung und dem Lifestyle in vollem Umfang Rechnung zu tragen. Daneben belieferte Müller-Gera aber auch andere Großunternehmen in Mitteldeutschland, wie die Vomag-Werke in Plauen, die Simson-Werke in Suhl oder die SKF-Kugelwerke in Schweinfurt mit seinen kreativen Bildideen. 1933 eröffnete er sein eigenes Grafikatelier in Pößneck, wo er unter anderem das noch heute gültige Signet der Pößnecker Rosenbrauerei entwirft.

Zeichnungen und Lithographienaus der Thüringer Heimat

Doch neben seinen erfolgreichen beruflichen Tätigkeiten und seinen mondänen Werbeillustrationen erschuf Willy Müller-Gera stets auch ganz private Zeichnungen, Radierungen, Aquarelle aus seiner fast immer menschenleeren Thüringer Heimat. Hauptsächlich damit befasst sich die Sonderausstellung im Pößnecker Museum 642, die diesen überaus talentierten Künstler bis zum 19. April 2020 eine Sonderausstellung mit 35 Bildern und weiterer Werbegrafik widmet. Dabei begegnet man auch seinen vielfältigen Ausdrucksformen, bei deren Erprobung er sich austobte. Besonders fallen seine mehrfarbigen Weichgrund-Radierungen ins Auge, ein Verfahren, das er mit großer Virtuosität anwendete. Seine Motive entfalten mittels dieser Technik eine besondere Dramatik, und wieder erkennt man das Grundprinzip Müller-Geras, nämlich der Fokus aufs Wesentliche.

Mit seinem Einzug 1941 in den Zweiten Weltkrieg wurde der damals 50-Jährige Kriegsberichterstatter für Frankreich. Auch aus dieser Zeit brachte er zahlreiche Landschafts- und Städtebilder mit. Bis zu seinem Tod 1981 lebte er in Coburg, war Mitgestalter bei der Mainpresse und engagierte sich im Coburger Kunstverein. Er hinterließ ein umfangreiches bildnerisches Werk in Privatbesitz, das bisher öffentlich kaum wahrgenommen wurde. Dass dies nun in Pößneck gewürdigt wird, ist unter anderem dem bereits verstorbenen Sohn Klaus Müller zu verdanken und der Enkelin Katharina Zimmer, die nun den umfangreichen und gut dokumentierten Nachlass exklusiv für diese Schau geöffnet hat.

Geöffnet: Montag, Dienstag, Freitag und Samstag: 11 – 16 Uhr; Donnerstag 11 – 18 Uhr; Sonntag 13 – 17 Uhr