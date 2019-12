Toller Erfolg: 13.384 Besucher bei Feininger in Apolda

Mit allergrößter Sorgsamkeit von den Wänden genommen, eingepackt und somit transportfertig gemacht werden mussten gestern mehr als 100 Gemälde, Zeichnungen, Aquarelle und Druckgrafiken, die seit Mitte September im Kunsthaus Apolda Avantgarde gezeigt wurden. Teils gehen die Werke nun auf eine lange Rückreise – etwa über den Atlantik zurück in die Vereinigten Staaten.

Insgesamt 13.384 Besucher hatten die Ausstellung „Traumstadt – Lyonel Feininger und seine Dörfer“ in den vergangenen Wochen besucht und dem Haus damit zum Jahresende ein absolutes Spitzenergebnis beschert. Die hochkarätige Ausstellung, in der unter anderem wertvolle Leihgaben von der Solomon R. Guggenheim Foundation New York, aus dem North Carolina Museum of Art, dem Harvard Art Museum, von der Phillips-Collection Washington sowie von der Marlborough-Stiftung, London gezeigt wurden, war vor dem Hintergrund 100 Jahre Bauhaus Mitte September eröffnet worden.

Weil es sich um zahlreiche überaus wertvolle Werke handelte, waren entsprechende Versicherungen abzuschließen und das Sicherheitskonzept anzupassen.

Insgesamt 13 Wochen lang stand das Kunsthaus jedenfalls ganz im Zeichen des deutsch-amerikanischen Künstlers Lyonel Feininger, der zu den herausragenden Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts gehörte. Seine Faszination zog augenscheinlich magnetisch Besucher aus ganz Deutschland, Österreich, den USA und der Schweiz an.

Im Zentrum der Schau stand die fünf Jahrzehnte andauernde Auseinandersetzung des passionierten Radfahrers Feininger mit Dörflichkeit (im Weimarer Land) und Urbanität. Beides spiegelt sich auf höchst interessante Art und Weise in dessen Arbeiten wider.

Mit rekordverdächtigen 600 Besuchern allein am letzten Ausstellungstag schloss die Schau „Traumstadt Lyonel Feininger und seine Dörfer“ nun ihre Pforte.

Im Jahre 1906 hatte der gebürtige New Yorker Feininger (1871 -1956) begonnen, die Dörfer und Kirchen des Weimarer Landes zu entdecken. Buttelstedt, Mellingen, Niedergrunstedt, Lehnstedt, Gaberndorf und Gelmeroda – immer wieder Gelmeroda – dienten seinen Bildwerken als Motiv. Im Bauhaus-Jubiläumsjahr widmete man sich in Apolda also einer großen und nun nachgewiesenermaßen erfolgreichen Rückschau.

„Es war ein tolles aber auch anstrengendes Ausstellungsjahr im Apoldaer Kunsthaus. 22.800 Besucher bescheren dem Kunsthaus ein fulminantes Ausstellungsjahr im Zeichen des Bauhauses. Wir sind sehr glücklich, dass die Gäste die Ausstellungen mit ihrem Besuch honoriert haben. Nun gilt es, Kraft zu tanken für das kommende Jahr, das wieder ein spannendes Ausstellungsprogramm bereithält“, resümiert Matthias Ameis.

Der Amtsleiter für Wirtschaftsförderung und Kulturpflege im Landratsamt des Kreises Weimarer Land sagte außerdem, dass mehr als 900 Kataloge verkauft wurden und vier Begleitveranstaltungen zum Künstler selbst stattgefunden haben. Das Gesamtpaket habe gewissermaßen dazu beigetragen, diese Ausstellung zu einem Erfolg werden zu lassen.