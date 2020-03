Ballettabend in Gera: Atemberaubender Bolero, bedrohliche Urwesen, schwereloses Schweben

Bedrohlich wirkende Wesen mit riesigen Insektenköpfen und schwarz glänzenden Unterleibern beherrschen die Bühne. Sie springen, prallen zusammen, stoßen sich ab. Wenig später kriechen sie wie Echsen über den Boden, langsam und gefährlich fauchend. Sind das Urwesen der Stunde Null oder stehen sie am Ende, wenn irgendwann die Schwerkraft den Gehorsam verweigert?

Mit diesen apokalyptischen Bildern aus dem Stück „Zero“ der Niederländerin Nanine Linning eröffnete das Thüringer Staatsballett im Theater Gera am Freitag den neuen Ballettabend „Impulse“, der drei unterschiedliche choreografische Handschriften präsentiert, vor allem aber Tanzvisionen, die den Premierenabend zu einem unvergesslichen Erlebnis werden lassen. Neben „Zero“ stellt der Brite Ihsan Rustem in einer deutschen Erstaufführung seine Sicht auf Ravels „Bolero“ vor, und Lennings Landsmann Nils Christe sorgt mit einer Langfassung von „Sync“ für Aufsehen.

„Zero“ also am Anfang. Nanine Linning thematisiert mit atmosphärisch dichten und bildschönen Choreografien eine Art Evolutionsgeschichte. Wirkt der erste Teil ihres Experiments mit den Kostümen der Modedesignerin Iris van Herpen noch düster, kreiert sie zu Philip Glass’ Violinkonzert anmutige, zarte Bewegungen, die mit weit schwingenden Armen und kreisenden Körpern nahtlos ineinander übergehen. Jedem Ende, so scheint es, wohnt ein neuer Anfang inne. Wer Bolero hört, hat vermutlich schon Bilder im Kopf, zumal Ravels Meisterwerk auf vielen Bühnen weltweit gefeiert wird.

Die Neuinterpretation des gebürtigen Londoners Ihsan Rustem ist atemberaubend und außergewöhnlich. Nicht unbedingt wegen der Körperbemalung oder der roten Rose, die als Symbol für Liebe, Lust und Leidenschaft steht. Wirklich faszinierend ist, wie Rustem mit einem Augenzwinkern völlig ungeniert mit der Erwartungshaltung des Publikums spielt und dafür kraftvolle, assoziationsreiche Choreografien findet, die den Tänzerinnen und Tänzern alles abverlangen. Einfach großartig.

Nils Christe und seine Partnerin Annegien Sneep sind „Wiederholungstäter“ in Gera und begeistern mit ihren ästhetischen Tanzschöpfungen immer wieder aufs Neue. Auch „Sync“ zur Musik von Ludovico Einaudi war hier in einer Kurzfassung zu sehen. Christe gehört zu den Choreografen, die Musik auf besondere Weise visualisieren und dabei den Einklang von Rhythmus, Taktgefühl und Gleichzeitigkeit zelebrieren. Scheinbar schwerelos schweben die Tänzerinnen auf Spitze über die Bühne, während die Männer im Hintergrund nahezu synchron eine Traverse erobern. Alles ist im Fluss, Bild um Bild entsteht und macht Lust auf mehr.

Wow – dieser Abend ist ein Fest für den Tanz und wird vom Publikum stürmisch gefeiert.

Die nächsten Vorstellungen: 13. und 29. März