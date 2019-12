Beethoven in historisch informierter Lesart

Pünktlich zum Start in dessen Jubiläumsjahr legen Liese Klahn und Peter Hörr, zwei Weimarer Künstler, eine Gesamtaufnahme der fünf Cello-Duo-Sonaten Ludwig van Beethovens (1770-1827) vor. Die beiden erfahrenen Kammermusiker spielen im Festsaal des Residenzschlosses auf historischen Instrumenten: Hörr traktiert ein von Jean-Babtiste Vuillaume um 1840 in Paris gebautes Violoncello; Klahn wechselt, um jeweils der frühen, mittleren und späten Schaffensphase des Komponisten eine andere Färbung zu verleihen, zwischen Pianofortes von Nannette Streicher (Wien, 1825), Peter Baerwind (Hildburghausen, um 1830) und Friedrich Hippe (Oberweimar, nach 1820).

Und das klingt völlig ungewohnt, vom ersten Takt an. Rau, spröde, kantig intoniert Hörr zum Beispiel das Kopfthema der A-Dur-Sonate op. 69. Das hat in Ausdruck und Gestus so gar nichts von jener andernorts allzu oft ausgestellten Grandezza, als sei man bereits bei den Encores angelangt. Vielmehr wird man Zeuge einer beinahe grüblerischen, die melodische Entwicklung einer jeglichen Phrase bedenkenden Spielweise, die eine intime, dem Werk gegenüber demutsvolle Haltung des Interpreten verrät.

Trotzig fast meint man den Spieler innerlich aufstampfen zu hören: Mein Beethoven! Volumig prall in jedem Ton konturiert, perlend in konsequentem Nonlegato mischt sich Klahns Flügel ein; das obligate, grell betörende Gleißen der gleichmacherischen Steinwaykultur fehlt hier zur Gänze. Und so war’s auch gemeint: Ein Hörer, der sich darauf einlässt, entdeckt einen völlig neuen, in herrlichen Details schimmernden, funkelnden Zugang zu diesem unter die populärsten Kammermusiken Beethovens zählenden Werk.

Leicht erwächst aus behendem Parlieren ein Dialog zwischen zwei Partnern auf Augenhöhe. Der Cellist agiert eher bedächtig, lauschend, mit einer Tendenz zur Zögerlichkeit, während die Pianistin gern leicht forciert und geradezu sprüht vor musikantischer Verve. Diese beiden haben einander gefunden, wie Yin und Yang.

Hier dient historisch informierte Aufführungspraxis weder zum Selbstzweck noch zum Marketingargument, sondern definiert ihre Notwendigkeit aus sich heraus: Nur diese prononcierte Klangrede, die im lust- wie sinnvollen Spiel mit Schattierungen, mit Dynamik und Akzentuierung umgeht, entdeckt in der Beethovenschen Dialektik einen verborgenen Reichtum, die vordergründige Artistik negiert. – Ja, natürlich möchte man ihm zum Geburtstag auch zujubeln; aber erst nach solch einem Kammermusikgenuss weiß man, warum.