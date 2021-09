Beim TA-Lesertag auf der Buga gibt es Tipps vom Gartenexperten

34 Leser der "Thüringer Allgemeinen" waren am Dienstag, dem 28. September 2021, zum exklusiven TA-Buga-Tag auf das Gelände der Ega gekommen. Bei einem Frühstück mit dem TA-Chefredakteur Jan Hollitzer beantwortete Ega-Gärtnermeister Uwe Schachschal zahlreiche Fragen rund um den Garten. Danach stand noch eine Führung über die Buga auf dem Programm.

Erfurt. Beim TA-Leser-Tag auf der Buga in Erfurt beantwortete der erfahrene Gärtner Uwe Schachschal viele Fragen.

Ein Goldhamster brachte Uwe Schachschal dazu, Gärtner zu werden. „Als er starb – da war ich noch in der Schule –, habe ich ihn im Garten meiner Eltern begraben, das Grab schön bepflanzt und immer weiter gepflegt. Daraus ist später mein erster Steingarten geworden, der immer größer wurde. Später habe ich mein Hobby zum Beruf gemacht“, verriet der Ega-Gärtnermeister gestern beim TA-Leser-Tag auf der Buga in Erfurt. Beim Frühstück im Wüstenhaus Danakil beantwortete der erfahrene Gärtner viele Fragen, bevor die Führung über die Buga begann. Anbei eine Auswahl der Antworten:

Auf unserer Terrasse wuchert das Silberblatt. Wie gehe ich damit um?

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Thüringen in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die kurzlebige Pflanze kommt ursprünglich aus dem Mittelmeerraum und ist nicht winterhart. Bei milden Temperaturen oder unter einer dicken Schneedecke kann sie dennoch im nächsten Jahr wieder blühen. Falls nicht, muss man die Pflanzenreste mit Kraft entfernen.

34 Leser der "Thüringer Allgemeinen" waren am Dienstag, dem 28. September 2021, zum exklusiven TA-Buga-Tag auf das Gelände der Ega gekommen. Bei einem Frühstück mit dem TA-Chefredakteur Jan Hollitzer beantwortete ega-Gärtnermeister Uwe Schachschal zahlreiche Fragen rund um den Garten. Danach stand noch eine Führung über die Buga auf dem Programm. Foto: Ingo Glase

Womit kann ich einen schattigen Streifen neben dem Carport bepflanzen? Möglichst pflegeleicht...

Es gibt ein großes Sortiment an Schattenstauden. Eine einfache Alternative ist die gelb blühende Golderdbeere oder Waldsteinie. Schöner sehen Funkien aus, auch Geranien sind ideale Schattenpflanzen. Doch Vorsicht: viele verwechseln Geranien mit Pelargonien! Auch mit einigen Gräsern können Sie Schattenbereiche attraktiv gestalten, etwa mit Japan-Waldgras. Auch die Prachtspiere und Elfenblumen eignet sich gut, lassen Sie sich am besten in einer Gärtnerei beraten.

Was kann man gegen den sogenannten Rosen-Rost tun?

Wie bei anderen Krankheiten kann es am falschen Standort liegen. Rosen mögen leicht lehmigen Boden, aber keine Staunässe, viel Sonne und Platz. Also nicht zu eng pflanzen! Achten Sie beim Kauf auf das ADR-Gütesiegel; dann ist es eine gesunde, wenig anfällige Pflanze. Nur wenige der vielen über Jahre getesteten Rosen bestehen die Allgemeine Deutsche Rosenneuheitenprüfung. Von befallenen Rosen sollten Sie die kranken Blätter entfernen und im Hausmüll entsorgen. Im Herbst sollten sie die Rosen etwas zurückschneiden, Beetrosen etwa auf 40 Zentimeter Höhe, und im Frühjahr auf drei bis fünf Augen.

Warum wachsen auf der Ega die Dahlien so schön gerade?

Dahlien über 80 Zentimeter Höhe sollten einen Stab zum Anbinden bekommen, etwa aus Glasfieber oder Bambus. Man sollte die Stäbe gleich beim Pflanzen der Knollen in die Erde schlagen, damit man später nicht die Wurzeln beschädigt.

34 Leser der "Thüringer Allgemeinen" waren am Dienstag, dem 28. September 2021, zum exklusiven TA-Buga-Tag auf das Gelände der ega gekommen. Bei einem Frühstück mit dem TA-Chefredakteur Jan Hollitzer beantwortete ega-Gärtnermeister Uwe Schachschal zahlreiche Fragen rund um den Garten, etwa von Stefanie Fisel (Foto). Danach stand noch eine Führung über die Buga auf dem Programm. Foto: Ingo Glase

Kann ich jetzt noch düngen?

Eher nicht, die Düngung sollte Ende August abgeschlossen sein, bei Rosen sogar bis Ende Juli. Im September kann man Pflanzen wie den Sommerflieder mit Kali düngen, um die Winterhärte zu verbessern.

Wann schneide ich Ginster?

Eigentlich gar nicht, er darf wachsen. Wenn überhaupt, dann erst im Frühjahr. Nicht jetzt, da er manchmal im Winter etwas zurückfriert.

Wann kann ich meinen Rasen nach der Ansaat das erste Mal mähen?

Wenn der Rasen zehn bis 12 Zentimeter hoch gewachsen ist – aber ganz vorsichtig, damit man die feinen Wurzeln nicht aus dem Boden reißt. Deshalb nicht so kurz, sondern lieber etwas häufiger mähen. Mindestens zwei Monate sollte man mit dem Benutzen des Rasens warten und dann ein- bis zweimal wöchentlich mähen.

Wann ist der beste Zeitpunkt für einen neuen Rasen?

Das Frühjahr eignet sich dafür gut. Es ist aber ratsam, den Boden schon im Herbst vorzubereiten, damit der Frost die Schollen zerfrieren kann. Aber auch jetzt kann man noch Rasen aussähen.

Lesen Sie hier mehr Beiträge aus: Kultur.