Bestseller-Autorin Melanie Raabe: „Gewalt schreckt mich ab“

Ihre Wurzeln liegen in Thüringen. Die Bestseller-Autorin Melanie Raabe (38) wuchs im kleinen ostthüringischen Ort Graitschen bei Bürgel auf, später im Bergischen Land. Gleich ihr Debütroman „Die Falle“ wurde 2015 zu einem internationalen Erfolg, dessen Filmrechte sich Hollywood sicherte. Nach „Die Wahrheit“ und „Der Schatten“ ist inzwischen ihr vierter Thriller „Die Wälder“ (Verlag btb, 432 Seiten, 16 Euro) erschienen.

Frau Raabe, welche Erinnerungen haben Sie an Graitschen?

Ich habe die ersten acht Jahre meines Lebens in Graitschen verbracht. Das war eine richtige Bullerbü-Kindheit. Wohlbehütet, aber auch mit vielen Freiheiten für uns Kinder. Spielen, auf Bäume klettern, Buden bauen – solche Dinge.

In Ihrem aktuellen Thriller „Die Wälder“ kehrt die Protagonistin Nina an den Ort ihrer Kindheit zurück, ein kleines Dorf umgeben von viel Wald. Dort soll sie die Schwester eines verstorbenen Freundes aufspüren, die einst in den Wäldern verschwand. Beschreiben Sie darin auch Landschaften oder Begebenheiten aus Ihrer thüringischen Kindheit?

Tatsächlich beschreibe ich in diesem Buch keinen bestimmten Ort – die Wälder und das Dorf habe ich mir ausgedacht, und sie sind im Roman auch nicht klar verortet. Das Dorf trägt keinen Namen. Allerdings hat Thüringen mich sehr geprägt. Vielleicht muss ich doch mal einen Roman schreiben, der in Jena oder Erfurt spielt...

Sie zogen mit der Familie nach dem Mauerfall nach Wiehl ins Bergische Land. Ist Thüringen Ihnen noch nah?

Ja, tatsächlich habe ich noch Verwandtschaft in Thüringen, die ich regelmäßig besuche. Ich komme immer wieder gerne zurück. Darüber hinaus freue ich mich auch sehr, dass ich oft zu literarischen Events in Thüringen eingeladen werde. Sei es zum Beispiel zur Erfurter Herbstlese oder auf Veranstaltungen in Jena, Greiz oder auf Burg Ranis. Wir haben sogar schon mal eine Lesung im Dorf gemacht – im Ratssaal. Das war toll!

Ihr leiblicher Vater stammt aus dem afrikanischen Benin, für DDR-Zeiten sehr ungewöhnlich. Spürten Sie als Kind Ressentiments?

Daran erinnere ich mich nicht.

Sie haben mit „Die Wälder“ Ihren inzwischen vierten Thriller veröffentlicht. Was reizt Sie an diesem Genre?

Tatsächlich bin ich eine unkonventionelle Thrillerautorin, denn viele klassische Elemente schrecken mich eher ab. Exzessive Gewaltdarstellungen und minutiöse Polizeiarbeit sucht man in meinen Büchern vergebens. Aber ich mag spannende, besondere Stoffe. Ich mag Geheimnisse, Mysterien, Rätsel. Und ich liebe überraschende Wendungen. Zudem interessiere ich mich sehr für Charaktere, für Psychologie. Es hat sicher mit diesen Vorlieben zu tun, dass ich derzeit so gerne unblutige psychologische Thriller schreibe.

Die Filmrechte zu Ihrem ersten Roman „Die Falle“ wurden von Hollywood gekauft. Wissen Sie, wann der Stoff verfilmt wird und mit wem in der Hauptrolle?

Leider nein. Man hat mir immer wieder gesagt, dass das Filmemachen ein langwieriger Prozess ist, und das stimmt sicher auch. Inzwischen haben wir die Rechte an all meinen Stoffen verkauft – teils in die USA, teils in Deutschland. Aus welchem Projekt wirklich etwas wird, muss sich noch zeigen.

Sie haben zehn Jahre im Verborgenen geschrieben, zehn Jahre wollte kein Verlag eines Ihrer Bücher veröffentlichen. Wer hat Sie entdeckt?

Das waren zum einen mein Literaturagent und zum anderen meine Verlegerin. Beide sahen etwas in mir. Das hat mir viel Selbstbewusstsein und meiner Karriere den entscheidenden Schub gegeben.

Sie sind Meisterin der unblutigen Spannung. Haben Sie Vorbilder?

Erst einmal: Vielen Dank für das Kompliment! Vorbilder habe ich nicht direkt – aber es gibt viele Autorinnen und Autoren, die ich mag und bewundere. Aus den verschiedensten Genres. Ich liebe beispielsweise Donna Tartt, Zadie Smith und Jonathan Safran Foer. Ich mag viele Bücher von Stephen King und bin ein richtiger Harry-Potter-Fan. In Sachen Spannung schwöre ich auf den großartigen Andreas Pflüger – der übrigens auch aus Thüringen stammt.

