Bleicherode tüftelt an dezentralem Weihnachtsmarkt

Wie in Nordhausen soll auch in der Landgemeinde der diesjährige Weihnachtsmarkt nicht ausfallen. „Wir wollen uns nicht Corona ergeben“, sagte Bürgermeister Frank Rostek (CDU) am Donnerstagabend. Es werde über „dezentrale Weihnachtsmarktlösungen“ nachgedacht, erklärte er, nachdem er sich mit den anderen Ortschaftsbürgermeistern beraten hatte.