Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Brigitte Noa eröffnet Ausstellungsjahr in Holzhausen

Das traditionelle Hoffest Ende Mai war alljährlich in Holzhausen der Auftakt für die neue Museumssaison im Otto-Knöpfer-Haus. Im Jahr 2020 muss dieser Termin wegen der strengen Corona-Regelungen ausfallen. Ausstellungen soll es jedoch auch in diesem Jahr geben, beschloss der Otto-Knöpfer-Freundeskreis in der vergangenen Woche.

Den Anfang macht die Arnstädter Knöpfer-Schülerin Brigitte Noa mit einer umfassenden Bilder-Schau, die am 6. Juni eröffnet und bis 8. August zu sehen sein wird. Brigitte Noa, 69 Jahre, von Beruf Lehrerin für Deutsch, Mathematik und Kunst, stammt aus Sülzenbrücken und wohnt in Angelhausen-Oberndorf. Zum Malen ist sie durch Otto Knöpfer gekommen, der zu ihrem Vater ein freundschaftliches Verhältnis hatte. Im Otto-Knöpfer-Malzirkel entwickelte sie ihr Talent. Grafiken von Brigitte Noa zu Victor Hugos „Die Elenden“ wurden in Paris, ein Selbstporträt in Prag gezeigt. Auch bei Personalausstellungen in Lauterbach (Hessen), auf der Erfurter Ega und in Arnstadt waren Bilder von ihr zu sehen.

„In jüngster Zeit habe ich Corona-Bilder gemalt. Besonders farbenprächtig sollen sie meine Sehnsucht nach Leben, schwarz umrandet den Abstand zu den Dingen ausdrücken“, sagt sie. Für ihre Holzhäuser Ausstellung wählte sie den Titel „Die Kunst wird bleiben“, der auch ihre früheren Bilder einschließt.

Nach der Noa-Exposition zeigen vom 15. August bis 4. Oktober Hobbymaler aus der Region ihre Bilder und Zeichnungen. Mehrere Interessenten haben sich gemeldet und wollen sein veröffentlichtes Ausstellungsangebot annehmen. „Im Juni wird unser Freundeskreis die eingereichten Vorschläge sichten und eine Auswahl treffen, die dann im Knöpfer-Haus gezeigt werden soll“, sagte Eva Römer, Vorsitzende des Freundeskreises.

Während der Ausstellungen wird das Knöpfer-Haus samstags und sonntags von 13 bis 17 Uhr geöffnet sein.