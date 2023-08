Buchtipp „Andreas Wunn: Saubere Zeiten“: Und plötzlich ist alles anders

Weimar. Andreas Wunn legt mit „Saubere Zeiten“ einen interessanten Roman zu einer Wirtschaftswunderfamilie vor.

Sie kommen, um die Verhältnisse zu klären: Eben noch war der junge Mann in dieser Drogerie der hoch angesehene, weil an Neuerungen interessierte Angestellte. Dann zerkloppen die Nazis unter Anführung von Theodor Aubers Schwager Teile der Inneneinrichtung. Dann ist alles anders: Schon am nächsten Tag kann sich Auber als neuer Inhaber fühlen. Von der jüdischen Eigentümerfamilie wird nur Tochter Bella überleben.

Auber wird Vater von Hans und zieht in den Krieg. Hans ist der Vater von Jakob, aus dessen Warte Andreas Wunn die ganze Geschichte über „Saubere Zeiten“ erzählt.

Wunn? Kennen Sie vielleicht aus dem ZDF. Er war dort schon als Südamerika-Korrespondent von Rio de Janeiro aus tätig, ehe er mit dem Mittagsmagazin nach Berlin zog. Berlin und Rio sind wichtige Orte in dem Roman. Noch wichtiger ist die westdeutsche Provinzstadt, in der Jakob aufgewachsen ist. Sohn und Vater kommen sich eigentlich erst nach dem Tod von Hans etwas näher. Dessen Nachlass enthält viele Aufzeichnungen, aus denen sich langsam die gar nicht so saubere Familiengeschichte herauskristallisiert: Großvater Theodor, der seine Drogistenlaufbahn auf dem Verrat an seinem jüdischen Lehrherrn aufbaute, wird, nachdem er sich einen „Persilschein“ angesichts seiner als nicht so schwer erachteten Verstrickungen in der Nazi-Zeit hatte ausstellen lassen können – in den Wirtschaftswunderjahren zu einem zunächst gefeierten Waschmittelfabrikanten. Problem nur: Er ist mehr Forscher als Kaufmann. Und außerdem unterschätzt er die Schatten der Vergangenheit. Wieder ändert sich alles von jetzt auf gleich. Der Reichtum ist dahin. Hans Auber wird als Jüngling aus seinem Internatsleben gerissen. Und die erste Liebe, die er erlebt, währt nur kurz: Bella verschwindet. Hans wird Richter, auch des gesicherten Beamtenverhältnisses wegen. Und er verliert, da ist Jakob gerade erst Grundschulkind, seine Frau. Nie wieder lässt er jemanden nah an sich ran. Nicht einmal seinen Sohn …

Und doch soll noch einmal alles anders kommen: Der längst pensionierte Richter wirft in einem Laden mit Waschmittel um sich, dreht durch. Stirbt bald darauf. Für seinen Sohn Jakob, der gerade als halbalter Mann eine Sinnkrise erlebt und sich daher kurz einer alten Freundin in der Heimat zuwendet, dröselt sich all das erst auf, nachdem er die Spur von Bella aufgenommen hat. Jakobs Reise führt nach Rio. Und es stellt sich heraus, dass die Familiengeschichte der Aubers umgeschrieben werden muss … Sehr lesenswert und kundig geschrieben.

Andreas Wunn: Saubere Zeiten, Roman, 381 S., Aufbau Verlag Berlin, 22 Euro