Kai Wiesinger sagt „Familie ist nichts für Weicheier“ und ist zu Gast in Meiningen

Meiningen. Der Schauspieler Kai Wiesinger ist demnächst Gast der Frühlingslese 2023 in Meiningen

Ende April, Anfang Mai ist in Meiningen die Zeit der Frühlingslese. Mit dabei: der Schauspieler Kai Wiesinger. Er weiß, wovon er spricht, wenn er sagt: Familie ist nichts für Weicheier. Familie ist ein Leben ohne Schlaf, zwischen harten Kitastühlen, chaotischen Kindergeburtstagen, Homeoffice und schlecht gelaunten Teenies. Zur Familie gehören befreiende Bäuerchen um Mitternacht, strahlende Augen und wohliges Kribbeln im Bauch. Wiesingers Geschichten erzählen vom ganz normalen Alltagswahnsinn, von grotesken, kuriosen und komischen Momenten aus dem Leben von Eltern, die auch ein Paar bleiben möchten. Das ist nicht immer einfach. Aber verdammt schön. Das wird erfahren, wer am Freitag, 28. April, um 19.30 Uhr ins Meininger Volkshaus kommt.

Bereits am Dienstag, 25. April, wird um 19.30 Uhr in der Meininger Stadt- und Kreisbibliothek die aus Thüringen stammende Schauspielerin und Autorin Nele Heyse erwartet. Sie stellt ihren Roman „Ach“ vor.

Am Mittwoch, 3. Mai, ebenfalls um 19.30 wird in der Bibliothek Rolf-Bernhard Essig darüber berichten, was hinter Redensarten aus dem Handwerk steckt. Er kennt die manchmal schier unglaublichen Hintergründe dieser denkwürdigen Sprachschätze.

Vorverkauf unter mkgd.de, E-Mail-Kontakt: bibliothek@meiningen.de