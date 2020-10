Cass-Verlag aus Bad Berka für Roman ausgezeichnet

„Aufzeichnungen eines Serienmörders“ aus dem Bad Berkaer Cass-Verlag ist auf Platz 1 der Hotlist 2020 gewählt worden. Der Roman des koreanischen Autors Kim Young-Ha wurde deshalb mit dem Preis der Hotlist ausgezeichnet worden, der mit 5000 Euro dotiert ist. Die Liste versammelt die zehn besten Bücher der vergangenen zwölf Monate, die in unabhängigen Verlagen erschienen sind.

Unkonventioneller Zugang zum Thema Demenz

Die Jury – Literaturkritiker, -redakteure und Autoren – begründete ihre Wahl unter anderem mit dem lakonisch-ironischen Schreibstil und dem unkonventionellen Zugang zum Thema Demenz. Layout und Cover überzeugten überdies.

„Aufzeichnungen eines Serienmörders“ ist preisgekrönt. Foto: Cass-Verlag

„Wir sind überglücklich und sehr stolz“, kommentiert Verlegerin Katja Cassing die Auszeichnung. „Nachdem in diesem Jahr verkaufs- und auch veranstaltungstechnisch so viel weggebrochen ist, hilft so eine Spritze enorm“, sagt sie. Und hofft, dass die Hotlist dazu beiträgt, dass Leser sich auf Literatur aus vermeintlich exotischen Ländern einlassen.

Die Hotlist wird von unabhängigen Verlagen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz jährlich erstellt. Drei Titel werden durch öffentliche Wahl im Internet bestimmt, sieben wählt die Jury aus.

hotlist-online.comcass-verlag.de