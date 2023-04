Comeback-Tour: Die „Schnuckelhasen“ feiern Dieter Bohlen in der Messehalle Erfurt

Dieter Bohlen während der „Live 2023 - DAS GRÖSSTE COMEBACK ALLER ZEITEN Tour“ in der Messe Erfurt. Der "Pop-Titan" spielt wieder live mit seiner Band, so auch am Sonntagabend in der Messe Erfurt. Mit 3500 Gästen, welche textsicher bei allen Songs waren, feierte Bohlen eine Zeitreise durch seine letzten 40 Jahre Musikgeschichte, mit dabei: Hits von Blue System und Modern Talking.