Corona-Zwangspause auch für Eisenachs Gästeführer

Eisenach. Auch beliebte Veranstaltungen wie der Weltgästeführertag können wegen der Pandemie in diesem Jahr nicht stattfinden.

In guten Zeiten sind sie großartige Botschafter der Stadt, in den Zeiten der anhaltenden Corona-Pandemie werden sie von Einschränkungen hart getroffen. Die Rede ist von Eisenachs Gästeführern, die sonst Gruppen zu den schönsten Stellen der Stadt, zu Bach, zu Luther oder durchs Villenviertel führen. Für viele Gästeführer ist diese Teilselbstständigkeit ein Nebenerwerb. Reich wird man davon ohnehin nicht. Aber auch in Eisenach gibt es Stadtführer, die nur damit ihr Geld verdienen.