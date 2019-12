Berlin/Weimar. Das Thüringer Adventskonzert in der Friedrichstadtkirche am Berliner Gendarmenmarkt war ein musikalischer Hochgenuss und gesellschaftliches Ereignis.

Das bezaubernde Spiel mit den Möglichkeiten des Raums

Es ist eine Minute vor zwei mitten in der Nacht, als „Weimar Tours“ auf dem Platz der Demokratie hält: Müde aber glücklich steigen Studierende der Musikhochschule aus. Hinter ihnen liegt ein langer Tag – und ein Auftritt in Berlin, von dem noch lange die Rede sein wird, so hervorragend ist er gelungen.

Am Abend des 4. Dezember brachten die Weimarer die Französischen Friedrichstadtkirche am Gendarmenmarkt zum Klingen. Ihr bezauberndes Spiel mit den Möglichkeiten des Raums sowohl im Rund unten als auch auf den Emporen sorgte für Begeisterung bei den geladenen Gästen. Von Peter Ramsauer, dem CSU-Politiker in der ersten Reihe, über Geistliche und Diplomaten wie der Honorarkonsulin von Burkina Faso war vertreten, wer Thüringen als Kulturland zu schätzen weiß. Das Adventskonzert mitten in der Hauptstadt ist für viele Gäste ein Ankerpunkt in der Vorweihnachtszeit. Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke), wie seine mitgereiste Ehefrau Germana, von einer Erkältung geplagt, versprach den Besucherinnen und Besuchern starke Frauen.

An diesem geschichtsträchtigen Dezembertag erinnerte er zunächst an jene mutigen Erfurterinnen, die auf den Tag genau 30 Jahre zuvor der Stasi in Erfurt die Aktenvernichtung untersagten und als „Bürgerwache“ dem bösen Treiben ein Ende setzten. Das Erfurter Beispiel machte damals umgehend in vielen Bezirksstädten Schule. Nur deshalb sind heute noch immer so große Stasi-Aktenbestände vorhanden.

Starke Frauen bestimmten auch das Konzert selbst: Die Professorinnen Myriam Eichberger und ihr Blockflötenconsort des Instituts für Alte Musik, Midori Seiler, die das Orchester des Instituts leitet und mit ihrem Violinenspiel zur Weltklasse gehört, sowie Claudia Buder (Akkordeon) vom Institut für Neue Musik, die mit Improvisationen an diesem Abend für ganz neue Klangeindrücke in der Kirche sorgte, hatten ihre besten Studierenden mitgebracht. Midori Seiler und Anne Jagusch spielten ein Stück von Johann Sebastian Bach derart leicht und licht, dass die Zuhörer gar nicht anders konnten, als unvorhergesehen nach dem Vivace großen Applaus zu spenden. Als die Flöten den Raum ausloteten bei Jacob van Eycks „O heilig, zalig Betlehem“, war klar, dass Ramelow nicht zu viel versprochen hat, als er „das Beste, was wir als Botschafter für Thüringen ausbilden und in die Welt schicken können“, angekündigt hatte.

Unter den Ehrengästen waren der erste Thüringer Ministerpräsident Josef Duchac und seine Frau Anna-Maria. Sie waren aus Birkenwerder nach Berlin zum Konzert gekommen.