Das Jubiläum vor Augen - 99. Versteigerung des Rudolstädter Auktionshauses nur online

Martin, Anke und Julia Marie Wendl (v.l.) vom gleichnamigen Kunstauktionshaus in Rudolstadt.

Zum 1. Januar haben Anke und Martin Wendl, die vor 30 Jahren das gleichnamige Kunstauktionshaus in Rudolstadt aufbauten und seither erfolgreich führten, das Familien-Unternehmen an ihre Tochter Julia Marie (29) übergeben. Die begann schon in der siebten Klasse Versteigerungsprotokolle zu führen, übernahm mit 14 Jahren die englischen Telefonanbieter. Im Oktober 2011 erhielt sie ihre Versteigerungslizenz, ist mit 19 Jahren Deutschlands jüngste Auktionatorin und überholte damit sogar die eigene Mutter.