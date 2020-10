Seit Monaten warten die Tänzerinnen und Tänzer des Thüringer Staatsballetts darauf, auf die große Bühne zurückkehren zu dürfen. Um sich fit zu halten, haben sie zu Hause Corona getrotzt und ihr Online-Training absolviert. Wenige Wochen erst können sie in kleinen Gruppen gemeinsam probieren.

Zur Ballettgala „Tanz aus der Reihe“ am Samstagabend in Gera stellt die Kompagnie von Silvana Schröder eindrucksvoll unter Beweis, „wir sind zurück“ und schenkt dem Publikum einen wundervollen Abend, der zu einer Reise durch die Ballettgeschichte wird.

Den Abstands- und Hygieneregeln folgend, ist das Geraer Theater sparsam besetzt, und auch das Gala-Programm muss diesen Regeln folgen. Dem klugen Aufführungskonzept der Ballettchefin und dem Können und der Leidenschaft des Ensembles aber gelingt, was unter diesen Bedingungen schwer zu machen ist: Abstände zu überwinden und der Sehnsucht nach Nähe ein Gesicht zu geben. Silvana Schröder hat ein opulentes Programm aus Soli und Pas de deux berühmter Ballettklassiker zusammengestellt sowie aus eigenen neoklassischen, modernen Choreografien.

Schöne Augenblicke bieten Auftritte von Alina Dogodina und Vitalij Petrov

Es gibt ein Wiedersehen mit Nils Christes „Sync“ und Szenen aus Schröders Erfolgsballetten „Schwarzer Schwan“, „KeimZeit“ oder „Forever Lennon“. Der italienische Tänzer Fabio Boccalatte ist mit seiner Choreografie „Io Ero Antonio“ zu erleben, und es sind Stücke zu sehen, die Silvana Schröder eigens für diese Gala geschaffen hat. Eindrucksvoller kann man die Vielseitigkeit, das technische Können und die Ausdruckskraft der Tänzerinnen und Tänzer kaum demonstrieren.

In dieser Gala ist jeder ein Solist: die junge Brasilianerin Jessyca Rett mit einer Variation aus „Don Quichotte“ zum Beispiel, die zarte Stefania Mancini mit ihrem berührenden Solo Kleinod aus „KeimZeit“ oder Hudson Oliveira, der mit Schröders anspruchsvollem Stück „Bin ich“ brilliert. Rina Hayashi und Vinicius Leme überzeugen mit einem klassischen Pas de deux aus „Schwarzer Schwan“ und präsentieren wenig später ihre Wandlungsfähigkeit in Christes „Sync“. Frech, frisch und mit großem komödiantischen Talent präsentieren die ehemaligen Stipendiaten des Elevenprogramms und nunmehr Mitglieder im Thüringer Staatsballett Anderson Patrick Nascimento de Lima und Geovana Peres da Costa Schröders Choreografie „If I could“, und Sayo Yoshida und Christian Emanuel Amuchastegui verzaubern mit einem Pas de deux aus „La Sylphide“.

Zu den schönsten Augenblicken der Gala gehören die Auftritte von Alina Dogodina und Vitalij Petrov. Obwohl Petrov mittlerweile als Trainingsmeister sein Wissen weitergibt, ist er für diesen Abend mit seiner Partnerin auf die Bühne zurückgekehrt. Und was das erfahrene, technisch versierte und ausdrucksstarke Paar in den Schröder-Choreografien „Rose of death“ und vor allem „Spiegel im Spiegel“ zeigt, geht unter die Haut und berührt das Herz.

Es ist unmöglich, jeden Moment des an Höhepunkten reichen Abends zu würdigen. Wenn es ein Stück gibt, das den schwierigen Spagat zwischen Abstand halten und Sehnsucht nach Nähe, nach Berührung reflektiert, dann ist das Schröders Neukreation „Ein Hauch von...?“ für vier Frauen (Yuri Hamano, Stefania Mancini, Carolina Micone , Geovana da Costa) zur Musik von Ennio Morricone. Obwohl Berührung vorerst nur Geste sein kann, bleibt die Hoffnung. Das Thüringer Staatsballett jedenfalls ist zurück und verabschiedet sich gemeinsam mit „We are back“ von einem begeisterten Publikum.

Weitere Vorstellungen: 23. Oktober,1. November, Großes Haus Gera; www.theater-altenburg-gera.de