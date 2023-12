Graphic Novel über Motörhead: Der Roadie von Jimi Hendrix

Erfurt. Eine gezeichnete Biographie erzählt in rasanten und lauten Bildern die Geschichte von Lemmy Kilmister und seiner Band Motörhead. Wir zeigen Seiten aus dem Buch.

Es gibt diese Szene in dem Dokumentarfilm „Lemmy – The Movie“, als Lemmy Kilmister in seiner Wahlheimat Los Angeles in den Plattenladen geht und eine Box mit dem Gesamtwerk der Beatles kauft. Er will aber nicht irgendeine Box, sondern die Mono-Version. Er will die Beatles wie beim ersten Mal hören: Pur, geradeaus, unverstellt.

Adjektive, die ohne weiteres auch den 2015 verstorbenen Frontmann von Motörhead charakterisieren und die sich die Autoren und Zeichner der Graphic Novel „Motörhead – Der Aufstieg der lautesten Band der Welt“ als Leitlinien gesetzt haben dürften. Auf 144 Seiten zeigen die Geschichte Lemmy Kilmisters, dem Jungen vom Land, der den Verlockungen des Rock’n’Rolls in die Großstadt folgt, Roadie von Jimi Hendrix wird und irgendwie in die Rolle des Bassisten von Hawkind rutscht, gefeuert wird und nach einer Durststrecke mit dem Trio Motörhead einen regelrechten Kult begründet.

Die Geschichte von Lemmy und Motörhead wird ohne Schnörkel erzählt

Die Autoren Mark Irwin und David Calcano sowie die Zeichner Juan Riera, Alberto Belandria und Jorge Mansilla erzählen – von Lemmys Agentur offiziell autorisiert – dieses raubeinige Rock-Märchen in rasanten, regelrecht lauten und emotional aufgeladenen Bildern, die auch einem Animationsfilm entstammen könnten.

Das Cover der Graphic Novel „Motörhead – Der Aufstieg der lautesten Band der Welt“. Foto: Cross Cult

Und doch tun die Macher des Werks all das relativ schnörkellos, ohne die in der Comic-Biographien gern verwendeten Rückblicke, Traumsequenzen oder Zeitsprünge. Die Geschichte wird so erzählt, wie der Mensch Lemmy war oder wahrgenommen werden wollte: ungekünstelt.

Schlagzeuger spielt mit gebrochenen Fingern

Das Buch endet mit dem Erfolgsalbum „Ace of Spades“, bis dahin ist man als Leser Zeuge von der Erfindung des bekannten Band-Logos und des Schriftzugs, man ist nah dran an den Emotionen, die die Verpflichtung als Bandmitglied von Gitarrist „Fast“ Eddie Clarke begleiten.

Motörhead mit Stift und Pinsel Motörhead mit Stift und Pinsel Die Graphic Novel "Motörhead - Der Aufstieg der lautesten Band der Welt" erzählt die Geschichte von Lemmy Kilmister und seiner Band Motörhead. Foto: David Calcano/Mark Irwin/Fantoons / Cross Cult

Motörhead mit Stift und Pinsel Lemmy Kilmister war Sänger, Bassist und einziges verbliebenes Gründungsmitglied der US-Band Motörhead, hier bei einem Konzert am 23. November 2011 in Berlin. Foto: Britta Pedersen / dpa

Motörhead mit Stift und Pinsel Die Graphic Novel zeigt den langen Weg bis zu den ersten Erfolgen der Band. Foto: David Calcano/Mark Irwin/Fantoons / Cross Cult

Motörhead mit Stift und Pinsel Die Autoren und Zeichner verwenden typische Zeichen und Logos der Band sowie schnelle und lautmalerische Bilder - passend zur Musik... Foto: David Calcano/Mark Irwin/Fantoons / Cross Cult

Motörhead mit Stift und Pinsel ...und zum Rock'n'Roll-Lifestyle von Lemmy und Co. Foto: David Calcano/Mark Irwin/Fantoons / Cross Cult

Motörhead mit Stift und Pinsel Motörhead waren trotz aller Besetzungswechsel immer ein Trio - ein ehernes Gesetz. Foto: David Calcano/Mark Irwin/Fantoons / Cross Cult

Motörhead mit Stift und Pinsel Zeitweilig galt Motörhead als lauteste Band der Welt, auch wenn der Guinness Weltrekord bei der Lautstärke später an andere Gruppen ging. Foto: David Calcano/Mark Irwin/Fantoons / Cross Cult

Motörhead mit Stift und Pinsel Die rasanten und lauten Live-Shows der Band waren berüchtigt. Foto: David Calcano/Mark Irwin/Fantoons / Cross Cult

Motörhead mit Stift und Pinsel Ihre Bühnenaufbauten allerdings typisch mit dem Flugzeugmodell in der Luft, hier am 17. November 2015 in der Mitsubishi Electric Halle in Düsseldorf. Foto: Sebastian Konopka / FUNKE Foto Services

Motörhead mit Stift und Pinsel Kompromisslos und trinkfreudig: Lemmy und seine Band konnten nicht nur Musik machen. Foto: David Calcano/Mark Irwin/Fantoons / Cross Cult

Motörhead mit Stift und Pinsel Ian Fraser „Lemmy“ Kilmister starb am 28. Dezember 2015 in Los Angeles und mit ihm die Band. Foto: Ilja Hoepping / FUNKE Foto Services

Motörhead mit Stift und Pinsel Einen Lemmy Kilmister konnte man nicht ersetzen. Er spielte zuerst in der Space-Rock-Band Hawkwind und gründete dann Motörhead deren Sänger und Bassist er war. Hier mit Gitarrist Philip "Wizzö" Campbell bei einem Konzert 2015 in der Mitsubishi Electric Halle in Düsseldorf. Foto: Sebastian Konopka / FUNKE Foto Services

Es gibt die kleinen Anekdoten, die Geschichte für gewöhnlich nahbar machen, etwa als Schlagzeuger Phil Taylor mit gebrochenen Fingern – natürlich nach einer Schlägerei – sich den Drum-Stick bei Konzerten einfach an der lädierten Hand festbindet.

Anzeige

„Motörhead – Der Aufstieg der lautesten Band der Welt“ bestellen:

Bei Amazon *, bei JPC * oder bei Thalia *.

Eine andere erzählt Doro Pesch. Die deutsche Hardrock-Queen verpasste beinahe den Sprung auf den internationalen Markt, weil sie wegen eines spontanen Trinkgelages mit Lemmy angetütelt ihre Bühnenshow vor den Bossen der Plattenfirma vermasselte. Warum Lemmy, der verführerische Saufkumpan, sie dann doch vor Schlimmerem bewahrte, erfährt man im Vorwort des Buchs.

Graphic Novel ist nicht jugendfrei

Das Leben von Lemmy Kilmister war nicht jugendfrei und folgerichtig ist es diese Graphic Novel auch nicht. Bereits die Einstiegsszene beginnt mit angedeutetem Oral-Verkehr. Durch das gesamte Werk ziehen sich Lemmys (Vor-)Lieben: Drogen – vor allem Alkohol – , Frauen und Musik.

Motörhead - "Ace of Spades" (Official Video)

Auch wenn das Markenzeichen als lauteste Band später von anderen Bands wie Manowar sogar per Guinness Weltrekord beansprucht wurde, bleiben Motörhead die lautesten Rocker der Herzen. Vielleicht ist das mal ein Thema für eine aufklärerische Graphic Novel zum Thema Hörgesundheit versus Rock’n’Roll-Lifestyle. Doch so lange gilt Lemmys Gesetz: „Ich war immer ich selbst. Und Motörhead war immer Motörhead“. Punkt.

Mark Irwin und David Calcano: Motörhead – Der Aufstieg der lautesten Band der Welt, Cross Cult, 144 Seiten, 30 Euro

*Der Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn Sie auf so einen Affiliate-Link klicken und über diesen Link einkaufen, erhält die Funke Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Onlineshop. Für Sie als Nutzer:innen verändert sich der Preis nicht, es entstehen Ihnen hierdurch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, Ihnen hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.