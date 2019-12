Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Destille macht dicht: Ende für eine Kultstätte der Nordhäuser Jugend

Für eine weitere Kultstätte der Nordhäuser Jugend sind die Tage gezählt: Die Destille steht kurz vor ihrer Schließung. Das geht aus der Facebook-Seite des Clubs hervor. Da wird der Auftritt der fünfköpfigen Funk-Rock Band „Faroul“ an diesem Samstag als letztes Konzert im Tanzclub in der Grimmelallee angekündigt. Vom 23. bis 25. Dezember warten zwar noch jede Nacht unterschiedliche Partys, im Veranstaltungskalender der Destille wird der Mottoabend „Back to the roots“ am 26. Dezember aber als großes Finale beworben. „Lasst uns also noch ein letztes Mal Spuren im Tanzboden verewigen, bevor ein weiteres Kapitel Nordthüringer Kulturgeschichte besiegelt wird“, lädt der Club.

Was den Inhaber zu diesem Schritt bewogen hat, geht aus den Posts nicht hervor. Telefonisch war der Clubbetreiber am Freitag nicht zu erreichen. An der Beliebtheit dürfte es jedenfalls nicht gelegen haben, galt die Destille neben dem Jugendclubhaus doch noch als eine der wenigen Adressen für Nordhäuser Nachtschwärmer. Während das Nordhäuser Schabernack, das F-Gebiet in Kleinfurra und eine zeitweilige Diskothek auf der Nordhäuser Darre eingingen, die Alte Weberei sich unter dem Namen Salt Club deutlich verkleinerte, war die Destille noch regelmäßiger Treffpunkt für Tänzer und Freunde alternativer Musik. Stammgäste schätzten dabei die Liste unterschiedlicher Liveacts, von Pop über Blues und Rock bis Elektro, wie man sie sonst nur in größeren Städten wie Leipzig und Berlin zu hören bekäme. Dementsprechend enttäuscht sind auch die Reaktionen auf die Facebook-Ankündigung. „Was geht? NDH, braucht euch. Eine Epoche geht zu Ende“, schreibt ein Enttäuschter. „Es muss weitergehen“, hofft ein anderer noch immer. „Da bleibt ja wirklich nix mehr“, konstatiert die Nächste.