Deutschland singt am Tag der Einheit

Zwar werden manche Chöre und Gruppen, die sich langfristig vorbereitet hatten, nicht mit dabei sein können. In anderen Orten haben sich quasi in letzter Minute Menschen zusammengefunden, um mit Liedern, Gesprächen und in Weimar sogar mit der Freilichtaufführung eines Dokumentarfilms 30 Jahre vereintes Deutschland zu feiern.

Christine Lieberknecht, von 2009 bis 2014 Thüringer Ministerpräsidentin und seit 1990 als vormalige Pfarrerin in der Landespolitik aktiv, hat sich bereits im vergangenen Jahr engagiert, als die friedliche Revolution ihr 30-Jähriges feierte. Damals gab es eine Grenzwanderung, an der Lieberknecht mitwirkte – und bei der Vorbereitung der Feierlichkeiten war auch klar, dass beim Rückblick ein Bogen vom Herbst 1989 in den Herbst 1990 gespannt werden sollte. „Und was passt besser zum Wandern 2019 als das gemeinsame Singen 2020“, stellt Lieberknecht fest.

Die Initiative „3. Oktober – Deutschland singt“ lädt ausdrücklich Angehörige aller Generationen und Kulturen zum offenen Singen auf Marktplätzen in Städten und Gemeinden ein. Mit Abstand, natürlich, wie es jetzt nötig ist. Gesungen werden Lob- und Danklieder. Dank gesagt wird „für die Deutsche Einheit, die wir in Frieden und Freiheit vor 30 Jahren verwirklichen konnten“, erklärt Lieberknecht. Zehn Lieder stehen fest. Darunter ist klassisches deutsches Liedgut wie „Die Gedanken sind frei“ bis zu „Über sieben Brücken muss du geh’n“ oder „Dona nobis pacem“ – zum Abschluss werden die Nationalhymne und das Europalied angestimmt. Beides ist wichtig: „Deutsche Einheit und europäische Einigung waren von Anfang an zwei Seiten einer Medaille“, sagt Lieberknecht. Das Repertoire kann ergänzt werden, etwa um Heimatmelodien. Sie nennt hier beispielhaft das „Eichsfeldlied“.

Für die Theologin und stark im gesellschaftsrelevanten Ehrenamt engagierte Frau ist „Singen eine elementare Ausdrucksform menschlicher Empfindungen. Singen lässt den ganzen Menschen zur Schwingung kommen“. Gesungen wird nicht nur aus Dankes- oder Traueranlässen. Hetze und Hass bemächtigen sich ebenfalls der Musik. „Wir werden mit unseren ganz bewusst ausgesuchten Liedern solche Menschen nicht anziehen“, ist sich Lieberknecht sicher. „Wir machen diese Veranstaltung auch gerade an diesem Tag, um nicht anderen das Feld zu überlassen. Wir wollen positive Signale setzen“, sagt sie.

Gemeinsames Singen zum 3. Oktober war zunächst ein lokales Phänomen eines kirchlichen Vereins: In Frankfurt/Main habe diese Art des Dankens schon seit 20 Jahren Tradition, erklärt Lieberknecht. Jetzt bringen sich katholische und evangelische Kirchen sowie jüdischen Gemeinden ein. „Auch unsere muslimischen Mitbürger sind eingeladen“, betont Lieberknecht. Um jeden, der mitsingen will, anzusprechen, wurde federführend der Bundesmusikverband Chor und Orchester gewonnen.

Samstag, 3. Oktober: Weimar, Marktplatz, 19 Uhr: „Deutschland singt, dankt und hört Zeitzeugen – von der Wende bis zur Wiedervereinigung“; Bad Blankenburg, ab 18.30 Uhr, Marktplatz (weitere Hinweise in den jeweiligen Lokalteilen dieser Zeitung)