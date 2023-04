Die Goldenen Zwanziger kehren Gera zurück

Gera. Akrobatik, Tanz und Livekonzert – im Spiegelzelt in Gera gibt es Varieté im Stil der 1920-Jahre zu erleben.

Nach dem fulminanten Start und den durchweg positiven Rückmeldungen der Besucher zur Show „Varieté zu Otto Dix“ im vergangenen Jahr hat sich die Veranstalterin Simone Dake aus Leipzig zu einer Fortsetzung entschlossen. Gemeinsam mit dem renommierten Krystallpalast Varieté Leipzigals Partner für die künstlerische Entwicklung werden vom 14. September bis 2. Oktober „Nachtgestalten“ zum Leben erweckt. Die Halbwelt des Unterhaltungsmilieus zieht mit einer Mischung aus Akrobatik, Tanz und Livekonzert im Stil der 1920er-Jahre über die Bühne des Spiegelzeltes in Gera-Untermhaus.

Nächte exzessiver Partys und mondäner Eleganz

Anfang des 20. Jahrhunderts dienten Spiegelzelte meist als reisender Tanzsaal – mit legendärer Bar, an der sich Unterwelt-Größen, Hasardeure und Lebenskünstler die Klinke in die Hand gaben. In diese Welt entführt die Gastgeberin und Sängerin Jasmin Shaudeen, die schon im Vorjahr so beeindruckend durchs Programm führte. Anhand einer Reihe von Schwarz-Weiß-Fotos, die unter der Bühne gefunden wurden und offenbar aus den 1920er-Jahren stammen, erzählt die Gastgeberin von all den irren Geschichten, die sich an diesem Ort zugetragen haben – Nächte exzessiver Partys und mondäner Eleganz, doch auch von menschlichen Tragödien und Momenten größten Glücks. Mit Stimme und Banjo, Mandoline und Kontrabass, mit Sousaphone und Schlagzeug, Samples und Saxofonen von der Live-Band „Roter Salon“ erwacht der Schauplatz wie schon im Vorjahr zum Leben.

Hochkarätige Artisten, Musiker, Tänzer und moderne Komiker

Das Kreativteam um den Kulturwissenschaftler Urs Jäckle, der für das Konzept und die Regie von „Nachtgestalten“ verantwortlich ist, hat auch für diese Produktion ein Ensemble aus hochkarätigen, preisgekrönten Artisten, Musikern, Tänzern und modernen Komikern zusammengestellt. Darunter Emma Macpherson aus Australien mit Tanz- und Luftakrobatik. In ihrem Heimatland stand sie schon oft für Fernsehproduktionen vor der Kamera, war aber auch für den berühmten Cirque du Soleil auf und hinter der Bühne aktiv. Für eine gemeinsame Pole Dance Performance steht das Duo Heart’s Desire Duo, alias Viktoriia Knysh und Dmytro Shmygovskyi aus der Ukraine, auf der Spiegelzeltbühne.

Mantega Isernhagen und der „Whisky Circus“

Michaela Samaki aus Italien, schon aus dem Dix-Programm 2022 als Frau mit dem roten Hut bekannt, verbindet als echtes Multitalent auf der Bühne Jonglage mit Comedy, Schauspiel und Stepptanz. Geboren in Frankreich, aufgewachsen in Portugal und ausgebildet an der Zirkusschule Chapitô in Lissabon ist Mica Paprika dem traditionellen Zirkusgenre verbunden und jongliert im neuen Programm mit Gläsern, Flaschen, Zigarren oder Besen. Auch auf Mantega Isernhagen von den Kapverdische Inseln und seinen „Whisky Circus“ dürfen sich die Besucher in Gera freuen. Und natürlich auf Roc Roc-It aus Deutschland – eine Legende des Freakshow-Zirkus und Meister darin, das Publikum mit unglaublichen Stunts zu fesseln und zu schocken: ob eine Bowlingkugel an seinen Ohrläppchen schwingt, eine Mausefalle auf seiner Zunge zuschnappt oder plötzlich ein Nagel in seiner Nase steckt.

Tickets und Infos in den Pressehäusern in Gera und Jena in der Gera-Information und unter www.allesmussichsehen.de