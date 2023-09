Die Hölle im Fröhlichen Tal bei Lehesten

Lehesten. Das Konzentrationslager Laura im Thüringer Schiefergebirge wurde vor 80 Jahren als Außenstelle des KZ Buchenwald errichtet.

Herman van Hasselt (1923-2008) ist gerade 17, als er beginnt, die niederländische Widerstandsbewegung zu unterstützen. Er übernimmt Kurierdienste, leitet Pamphlete weiter, später auch Waffen. Als er droht aufzufliegen, flieht er. Doch in Frankreich, kurz vor der spanischen Grenze, läuft er den deutschen Besatzern geradewegs in die Arme und wird deportiert. Insgesamt verbringt van Hasselt eineinhalb Jahre in deutschen Konzentrationslagern (KZ), den überwiegenden Teil im KZ Laura am Rande von Schmiedebach (heute ein Ortsteil von Lehesten).

Gedenkveranstaltung am Donnerstagnachmittag

An die Errichtung des Außenlagers des KZ Buchwalds vor 80 Jahren wird an diesem Donnerstag mit einer Gedenkveranstaltung erinnert. Dazu wird unter anderem die Enkelin von Herman van Hasselt, Kirsten van Hasselt, erwartet. Der einstige holländische Häftling fand 2009 auf eigenen Wunsch auf dem Gelände der heutigen KZ-Gedenkstätte Laura seine letzte Ruhe. Die Beisetzung sei ein Triumph über die Verbrecher, sagte seinerzeit sein Sohn Wil. Herman van Hasselt habe aber auch ein politisches Zeichen für den dauerhaften Erhalt setzen wollen, erläutert Gedenkstätten-Betreuer Patrick Metzler. Damals war die Zukunft der Anlage offen.

Die Mitarbeiterin des Presse- und Kulturamtes des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt, Carolin Schreiber, informiert über Häftlingsscheune (rechts) und Lagerküche (links). Foto: Ulrike Merkel

Errichtet wurde das Lager Laura ab September 1943. Nach der Bombardierung der Heeresversuchsanstalt Peenemünde seitens der Alliierten wurde die Waffenproduktion unter Tage verlagert. Im Oertelsbruch bei Schmiedebach sollen die Triebwerke der sogenannten V2-Raketen getestet werden. Dafür wird das benachbarte landwirtschaftliche Gut, das zynischerweise im Fröhlichen Tal liegt, zum Konzentrationslager umgebaut. In der schiefergedeckten Scheune von 1929 sind zeitweilig bis zu 800 Männer untergebracht. Insgesamt sind bis Kriegsende in Laura 2600 Häftlinge interniert, mindestens 550 finden den Tod.

Die meisten Menschen sterben bis Frühjahr 1944, in der Zeit, in der die Stollenanlagen und Werkhallen unter Tage errichtet werden. Herman von Hasselt erinnert sich später, dass er beim Zementschleppen von 96 Kilogramm auf 49 abgemagert sei, und dass bei einer Körpergröße von fast zwei Metern. Zu essen habe es nur dünne Wassersuppe mit Kartoffeln und Gemüse gegeben, berichtet Gedenkstätten-Betreuer Metzler. Jedem Häftling stand ein Liter am Tag zur Verfügung. Herman van Hasselt wird sein gesamtes Leben über an den Folgen von Inhaftierung und Zwangsarbeit leiden. Mehrfach muss er am Magen operiert werden, ihn plagen Migräneanfälle und psychische Traumata.

Unter Italienern war Sterberate besonders hoch

Die Häftlinge stammten aus unterschiedlichen Nationen. Polnische Juden waren ebenso darunter wie niederländische und französische Widerstandskämpfer, sowjetische Kriegsgefangene oder deutsche Kriminelle. Auch italienische Soldaten waren interniert; sie wurden nach Mussolinis Sturz vom deutschen Regime kurzerhand zu feindlichen Kräften erklärt. Unter ihnen sei die Sterberate besonders hoch gewesen, berichtet Patrick Metzler. Sie seien von der deutschen SS als Verräter behandelt, aber auch von den Mitgefangenen als Faschisten ausgegrenzt worden. Sie wurden im sogenannten Italienerlager separiert.

Keine sowjetischen Zeitzeugenberichte

Während in der heutigen Gedenkstätte den Zeitzeugen viel Platz eingeräumt wird, gibt es von ehemaligen sowjetischen Häftlingen keinerlei Berichte. Für Stalin und sein Regime standen sie unter Generalverdacht, mit den Deutschen kollaboriert zu haben.

Die KZ-Gedenkstätte Laura befindet sich seit 2010 in Eigentümerschaft des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt. Sie ist als einziges Außenlager des KZ Buchenwald als Bau-Ensemble fast vollständig erhalten. In der ehemaligen Häftlingsscheune und im Besucherzentrum ist eine informative Ausstellung untergebracht. „Wir haben den Anspruch, die Bildungsarbeit, vor allem mit jungen Menschen und Schulklassen, weiter auszubauen“, betont die Mitarbeiterin des Presse- und Kulturamtes des Landkreises, Carolin Schreiber. Zur Gedenkveranstaltung lädt sie alle Interessierten ein. Beginn ist 14.30 Uhr.

Mehr Infos: www.kz-gedenkstaette-laura.de