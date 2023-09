Die „Thüringerwald-Frau“ aus Schnepfenthal

Fast vergessen: Luise Gerbing hat sich wie kaum eine andere der Heimatpflege und der Volkstrachten verschrieben.

Es gab wohl nur wenige Menschen, die sich um die Thüringer Heimatpflege derartige Verdienste erworben haben wie Luise Gerbing, geborene Ausfeld, gerade was den Bereich der Geschichte der Thüringer Trachten betrifft. Die Volkskundlerin wurde am 23. April 1855 als Tochter eines Lehrers in Schnepfenthal geboren, wo sie Kindheit und Jugend verbrachte. Später lebte sie für ein Jahr in Gotha und ging auch in die Schweiz, um dort als Klavierlehrerin in einem Pensionat zu arbeiten. Doch sie blieb der Heimat treu und kehrte wieder in ihren Geburtsort zurück.

Da Frauen damals noch nicht an deutschen Universitäten studieren durften, brachte sich Luise Gerbing vieles als Autodidaktin bei. Hierbei interessierten sie vor allem kulturgeschichtliche und volkskundliche Fragestellungen, aber auch Geografie, Flora sowie Fauna des Landes. Doch es sollte noch eine ganze Weile dauern, ehe sich die junge Frau mit ihren Forschungsergebnissen an die Öffentlichkeit wandte.

Zahlreiche Publikationen erstellt

1877 heiratete sie ihren 18 Jahre älteren Zeichenlehrer Reinhold Gerbing, der sie fortan bei ihren Bestrebungen unterstützte. Aus der Ehe ging ein Sohn hervor.

1893 war es dann schließlich soweit, als Gerbing ihre erste Arbeit mit dem Titel „Aus der Geschichte der Thüringer Forsten“ publizierte. In den kommenden Jahren entstanden zahlreiche Artikel und weitere Werke, die sie unter anderem in den „Mitteilungen der Geographischen Gesellschaft zu Jena“ oder der „Zeitschrift des Vereins für Gothaische Geschichte“ veröffentlichte. Titel wie „Erfurter Handel und Handelsstrassen“ (1900) und „Die Thüringer Volkstrachten“ (1908) waren wichtige Beiträge zur Thüringer Landes- und Volkskunde. Gerade für das letztgenannte Werk unternahm Luise Gerbing umfangreiche Feldstudien in dem sie, oft zu Fuß, den ländlichen Thüringer Raum besuchte und mit den Menschen vor Ort ins Gespräch kam.

Ihre offene und freundliche Art öffnete dabei so manche Türe. Doch selbst damals wie heute gilt, dass mancher Trend, der mitunter den Niedergang einer Tradition bedeutet, wohl nicht aufzuhalten war. In einem Beitrag von 1910 fragte Gerbing: „Wie kommt es, daß so viel volkstümliche Kunst und Schönheit verschwinden und unwiederbringlich zugrunde gehen kann?“ Gemeint waren die nur noch selten getragenen Trachten. Gerbing gab selbst die Antwort: „Man hat auf verschiedene Weise versucht, die ersterbende Volkstracht neu zu beleben, ohne zu bedenken, daß es ein Unding ist, entschwindende Bräuche künstlich zu erhalten.“

Volkstrachten als zentrales Forschungsthema

Die Thüringer Volkstrachten sollten über Jahre hinweg ihr zentrales Forschungsthema werden, zu dem sie zahlreiche Beiträge veröffentlichte. Eines der wichtigsten Werke war das wenige Jahre vor ihrem Tod erschienene Buch „Die Thüringer Trachten, in Wort und Bild dargestellt und erläutert“ von 1925.

Gerbing war in zahlreichen Vereinen als Mitglied aktiv, so etwa im Verein für Thüringische Geschichte und Altertumskunde zu Jena, im Verein für Gothaische Geschichte und Altertumskunde oder dem Rennsteigverein. Als ihr Mann 1905 starb, zog sie für einige Jahre nach Berlin zu ihrem Sohn, kehrte aber 1908 doch wieder in die Heimat zurück und lebte bis zu ihrem Tod am 25. Februar 1927 in Schnepfenthal, wo sie auch begraben wurde. Seit 1902 trug Luise Gerbing den Ehrentitel „Thüringerwald-Frau“.