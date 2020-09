Was verbindet uns als Thüringer und Deutsche? Mit dieser Frage setzen sich Christian Faludi, Thea Dorn und Bodo Ramelow unter der Moderation von Sergej Lochthofen (von links) auseinander.

Jena. In Jena diskutieren Thea Dorn, Bodo Ramelow und Christian Faludi über Identität.

Diskussionsrunde in Jena: Heimat ist ein Gefühl

„Wie kann es gelingen, den Begriff Heimat zu retten, ohne dass die Gesellschaft immer giftiger miteinander umgeht?“ Thea Dorn wirft die Frage in den Raum. Zu diesem Zeitpunkt diskutieren am Mittwochabend Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) und der Jenaer Historiker Christian Faludi gemeinsam mit der Schriftstellerin und Literaturkritikerin unter Moderation des Publizisten Sergej Lochthofen aus Erfurt seit gut einer Stunde über: „Identität: Was verbindet uns als Thüringer und Deutsche?“