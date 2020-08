Konzertabsage: Kerstin Ott kommt erst 2021 für Open-Air auf Nordhäuser Petersberg

Nordhausen. Der für September geplante Auftritt des Schlagerstars in Sundhausen muss durch Corona ausfallen. Auch „Hesserode tanzt“ kann nicht stattfinden.

Das Verbot von Großveranstaltungen bis Jahresende wirkt sich auch auf den Südharz aus. So ist das Oktoberfest bei Wippertaler Getränke in Sundhausen abgesagt. Das teilte Geschäftsführer Peter Winsel mit. „Wir verschieben auf das Wochenende vom 1. bis 3. Oktober 2021.“ Höhepunkt dieses Jahr sollte ein Konzert von Kerstin Ott werden. Man habe Karten im vierstelligen Bereich verkauft. „Unter diesen Umständen wäre ein Hygienekonzept nicht möglich. Wir gehen daher kein Risiko ein“, begründet er die Absage. Doch für die Fans hat Winsel auch gute Neuigkeiten: Otts Auftritt wird am 27. August 2021 als Open-Air-Konzert auf dem Petersberg nachgeholt. Karten behalten ihre Gültigkeit.