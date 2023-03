Ed Sheeran: Alben bis über den Tod hinaus geplant

Foto: Joel C Ryan/Invision via AP/dpa

Auckland Seine musikalische Karriere hat der Sänger offenbar bereits im Kopf geplant. Selbst, wenn er nicht mehr lebt, sollen Songs von ihm erscheinen. Bis dahin hat er noch anderes vor.

Der „Shape of You“-Sänger Ed Sheeran (32) hat verraten, dass ein Album nach seinem eigenen Tod erscheinen soll. Seinen Plan äußerte er in einem Interview des Musikmagazins „Rolling Stone“. Demnach möchte er noch fünf weitere Platten produzieren, wobei die letzte ein langes Projekt sein soll: „Ich möchte dieses Album langsam machen und hier und da Songs hinzufügen, damit es für den Rest meines Lebens perfekt ist. Und ich habe einfach in meinem Testament festgelegt, dass es nach meinem Tod veröffentlicht wird.“

Zunächst können sich Fans aber noch auf ein Album freuen, das dieses Jahr im Mai erscheinen wird. Der Titel ist das mathematische Symbol für Subtraktion (-), im Englischen „Subtract“. Sheerans Alben waren in der Vergangenheit stets sehr erfolgreich.