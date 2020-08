Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Edle Tropfen und Ehrung für Weinprinzessin in Bad Sulza

Nein, ein Weinfest wird es in diesem Jahr definitiv nicht geben. Doch haben es sich die Verantwortlichen in der Kurstadt nicht nehmen lassen, wenigstens symbolisch für ein wenig Abwechslung am Wochenende in Bad Sulza zu sorgen. So plant am eigentlich Festsamstag der Weinbauverein einen Stand mit einem corona-konformen Plätzchen für Gemütlichkeit und plant die Kurgesellschaft am Sonntag dann eine Weinwanderung, in deren Verlauf die amtierende Weinprinzessin Julia auch offiziell die neue Weinprinzessin werden soll.