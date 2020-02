Ein Jahrhundert Kinogeschichte in Bleicherode mündet in eine Film-Weltpremiere

Ohne Frage, die Premiere von „Lotti oder Bleicherode, der etwas andere Heimatfilm“ nächsten Dienstag wird in die Kinogeschichte der Kalistadt eingehen. Und die, sagt Karl-Heinz Panterodt, ist mindestens 100 Jahre alt. Der umtriebige Bleicheröder zeigt eine historische Anzeige aus dem Jahr 1919: Demnach lädt der „Bürgerhof“ zu einer „einmaligen, in jeder Beziehung erstklassigen Schüler- und Familien-Vorführung“. Ein Welt-Kinematograph ermögliche ein „Theater lebender Photographien“ zu Königin Luise.

Wurde das heutige Filmtheater in der Löwentor-Straße 1934 als „Capitol“ vor allem für die Kalikumpel und ihre Familien erbaut, reicht das Lichtspielwesen selbst in Bleicherode bis ins Jahr 1906 zurück: „Selmar Hechler zeigte damals mit einer Handkurbelkamera einen Film über das 150-jährige Bestehen der Schützenkompanie“, berichtet Hobbyhistoriker Wolfgang Lindner. Einen weiteren Film über ein Sanitätstreffen vom Roten Kreuz der Provinz Sachsen ließ der Ingenieur später folgen.

1912 wird ein erstes Lichtspiel- und Tonbildtheater im „Berliner Hof“ eröffnet. Dieses Kino habe es bis Anfang der 1950er-Jahre gegeben, sagt Wolfgang Lindner. Seine Gattin erinnert sich noch gut an die Kinderfilme, die sonntags über die Leinwand flimmerten: „Und an der Kinokasse gab es Sammelalben für Filmbildchen.“ Im Ratskeller und im „Deutschen Kaiser“, ein früheres Lokal in der Ölgasse, kamen Kinofreunde sporadisch zusammen.

Kinotechnik aus jener Zeit, als die Filmvorführer auch noch übers Land zogen, ist noch heute im Heimatmuseum aufbewahrt. Die Technik im Filmtheater an der Löwentorstraße indes ging mit der Zeit. Mitte der 1990er erhielt das Kino eine Dolby-Stereo-Anlage, 2012 schließlich gelang der Start ins digitale Zeitalter. Festplatten ersetzen seitdem die Filmrollen.

Mit viel Geld wurde das Kino in den vergangenen Jahren komplett saniert. Und doch setzt sich das Kino mit den knapp 200 Plätzen wohltuend von den gläsernen Kino-Palästen großer Städte ab. Es hat seinen heimeligen Charakter bewahrt. Mit diesem Haus verbinden viele Bleicheröder ihre Kinder- und Jugendzeit. Ende der 1970er – das Kino hieß damals „Theater des Volkes“ – wurden hier nicht nur Filme gezeigt, vielmehr fanden auch Filmdiskos statt: Fürs Tanzen nach dem Gucken wurden einfach einige Stuhlreihen im Saal ausgebaut. Getränke gab’s an der Bar im Eingangsbereich.

Nach der Wende brachen unsichere Zeiten für das Kino, das zum VEB Lichtspiele gehört hatte, an. Die Treuhand wollte eine Nutzungsänderung, hatte doch jemand die Idee eines „Kauf- und Dienstleistungscenters“ ins Spiel gebracht und angekündigt, eine Million Mark zu investieren. Doch die Stadt wehrte sich und pachtete zunächst das Filmtheater. Längst ist die Kommune Eigentümer. Längst ist auch das Bewusstsein da, dass Bleicherode mit diesem Kino etwas Besonderes hat: „Dass eine Stadt von dieser Größe ein Kino hat, ist doch fast einmalig in Thüringen“, meint Lindner. Lediglich die Kino-Orte Masserberg und Wurzbach im Saale-Orla-Kreis sind noch kleiner.