Eine einzige Laudatio auf Jena

Die Kulturhistorikerin Andrea Wulf. Als Autorin wurde sie mit einer Vielzahl internationaler Preise ausgezeichnet, vor allem für ihren Weltbestseller „Alexander von Humboldt und die Erfindung der Natur“ (2016), der in 27 Sprachen übersetzt wurde und für den sie 2016 den Bayerischen Buchpreis erhielt. Im November 2022, stellt die Autorin bei der Erfurter Herbstlese ihr aktuelles Werk „Fabelhafte Rebellen. Die frühen Romantiker und die Erfindung des Ich" vor, in dem es um die junger Intellektueller in Jena Ende der 1790er Jahre geht.