Eine Leiche verschwindet in Jena

Jena. Vorpremiere für ZDF-Samstagskrimi bei der Kulturarena.

Vorpremiere auf dem Theatervorplatz: Bevor „Theresa Wolff – Home Sweet Home“ im ZDF als Samstagskrimi über die deutschen Bildschirme flimmert, ist der Spielfilm bei der Kulturarena in Jena zu sehen – spielt doch die Saalestadt die heimliche Hauptrolle in diesem Krimi. Zudem waren Schauspieler des Theaterhauses in kleineren Komparsenrollen beteiligt.

2020 in Jena und Umgebung gedreht, geht es im Film um die Rechtsmedizinerin Theresa Wolff, die Berlin verlassen hat, um in ihrer Thüringer Heimatstadt die Leitung des Instituts für Rechtsmedizin zu übernehmen. Gleich in ihrem ersten Fall begegnet sie ihrer Jugendliebe Steffen Köhler (Florian Bartholomäi) wieder, der Arzt an der Uniklinik Jena ist. Steffens Frau Vera (Angie Rau), die dort auch als Ärztin arbeitete, wird tot in ihrem Auto aus einem Stausee geborgen. Vera wurde Opfer eines Gewaltverbrechens.

Lob für das Werk beim Filmfest München

Um mehr über die Todesumstände zu erfahren, recherchiert Theresa Wolff über das Leben der Verstorbenen und gerät mir Kriminalhauptkommissar Robert Brückner (Thorsten Merten) aneinander, der von ihren Methoden wenig begeistert ist. Als Theresa weitere Untersuchungen an der Toten vornehmen will, ist Veras Leiche verschwunden. Vor der Filmvorführung in Jena ist ein Gespräch geplant, zu dem Hauptdarstellerin Nina Gummich, Jonas Zipf, der Werkleiter von Jenakultur, und weitere Gäste erwartet werden.

Das Filmfest München, bei dem „Theresa Wolff“ Premiere hatte, lobte den Film als „Auftakt zu einer neuen, erfrischend emanzipierten Reihe mit Nina Gummich als resoluter Gerichtsmedizinerin“.

Ein Sendetermin im Fernsehen steht noch nicht fest.

Sonntag, 8 August, 20.45 Uhr,Vorplatz Theaterhaus Jena.Einlass: 19.45 Uhr, Karten im Vorverkauf auf www.kulturarena.de und unter Telefon 03641/498060.