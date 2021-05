Einwurf: Kein Wunder in Sicht

Bodo Baake über die Größe des Fortschritts.

Pfingsten, das liebliche Fest, will nun kommen! So rufen wir begeistert in Anlehnung an Goethe, der seine Fabel-Ode von Reineke Fuchs, vom König Nobel und dem Frieden im Walde sogleich mit einer Hymne auf die Natur anheben lässt: Das grünet und blühet, die neuermunterten Vögel üben ein fröhlich’ Lied, festlich heiter glänzt der Himmel und farbig die Erde. Und ein anderer Reisender, der Autor und Moderator Roger Willemsen, stellte erleichtert fest: „Die Landschaft ist freundlich, von ihr gehen keine Appelle aus, keine Befehle.“ Doch ach, wie schnell wandelt sich die liebliche Szene. Schon nach wenigen Zeilen kippt der hohe Gesang auf die göttliche Sphäre in die gewöhnliche Niedertracht des menschlichen Daseins. Lug, Trug, List und Laster soweit das Auge reicht.

Und das Auge Goethes reichte, als er zu dieser alten Fabel griff, nach Frankreich hinüber. Über den Rhein, wohin er seinen Großherzog begleitete, der die Niederlage des deutschen Fürstenbundes gegen Napoleon kommandierte. Die Arbeit an dieser „unheiligen Weltbibel... gereichte mir zu... Trost und Freunde“, bekannte er. Doch während Freund Schiller noch schwärmte, dass von Frankreich aus eine neue Epoche der Weltgeschichte begänne, schrieb Goethe später, zum Erscheinen des Buches, ernüchtert an Charlotte von Kalb: „Hier, liebe Freundin, kommt Reineke Fuchs der Schelm... Da dieses Geschlecht auch zu unseren Zeiten bei Höfen, besonders aber in Republiken sehr angesehen und unentbehrlich ist, so möchte nichts billiger sein, als seine Ahnherrn recht kennen zu lernen.“

Aber, wenden wir verdattert ein, geht das ewig so weiter? Gibt es denn keinen Pfingstfrieden am Gerichtstag in Wald und Welt? Kein Wunder der Ausgießung des heiligen Geistes? So gar keinen Fortschritt? Bei diesen Fragen wird auch Goethe ein wenig unscharf und klingt am Ende des Epos ein bisschen wie sein eigener Werbetexter: „Zur Weisheit bekehre bald sich jeder und meide das Böse, verehre die Tugend! Dieses ist der Sinn des Gesangs, an welchem der Dichter Fabel und Wahrheit gemischt, damit ihr das Böse vom Guten sondern möget und schätzen die Weisheit, damit auch die Käufer dieses Buches vom Laufe der Welt sich täglich belehren.“

Sein Wiener Namensvetter Johann Nestroy tut das bündiger ab: „Überhaupt hat der Fortschritt das an sich, dass er viel größer ausschaut, als er wirklich ist.“