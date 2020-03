Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Einwurf: Missmutige Entschlossenheit

Dieser Sonnabend wird in die Geschichte eingehen. Wie schon der erste autofreie Sonntag von 1973 und der erste schulfreie Samstag 1990 wird auch der erste fußballfreie Sonnabend vom 14. März 2020 zum historischen Ereignis werden. Und wie schon die Familien 1973 zum Sonntagsausflug irritiert den Kinderwagen auf die Autobahn schoben, die Eltern von 1990 verblüfft ihre Kinder daheim am samstäglichen Frühstückstisch antrafen, so saßen auch wir am vergangenen Sonnabend vor dem fußballfreien Fernseher – verunsichert. Aber mit der missmutigen Entschlossenheit, uns der Situation gewachsen zu zeigen.

Also beschlossen wir, etwas zu lesen. Über das Schachspiel zum Beispiel. Das lag deswegen nahe, weil Fußball gern auch als Rasenschach bezeichnet wird. Gut, Schach ist eher tempoarm. Ob-wohl auf den Brettern auch Züge gemacht werden, kann man es doch nicht als zügig bezeichnen. So eine Partie dauert ihre Zeit. Besonders beim Fernschach, wo die Kombattanten oft durch Länder und Meere getrennt sind und die Spielzüge früher noch per Postkarte mitgeteilt werden mussten: Läufer von F1 nach B3. Wenn dabei noch die Geheimdienste mitlasen und decodieren wollten, wer hinter dem Decknamen „Läufer“ steckt und was der auf F3 soll, konnte sich das über Jahre hinziehen. So mancher Spieler verstarb darüber und ganze Länder segneten das Zeitliche.

Die Nationalmannschaft der DDR zum Beispiel begann 1988 ein Turnier um die Weltmeisterschaft im Fernschach, dass sie 1995 mit Bronze abschloss – fünf Jahre nach ihrem Ende. Das mag nicht jedermanns Sache sein, aber es hat doch Stil. Und es gibt dabei – ganz anders als beim Fußball – keine Fan-Randale am Spielfeldrand, keinen Rassismus, keine Hassgesänge und Morddrohungen aus der Kurve. Doch weil das Schicksal es liebt, ein Unglück nicht allein kommen zu lassen, ist das nur der eine Virus, der andere, der schlimmere heißt Corona. Bekämpfen muss man beide. Sperrgebiete, Grenzschließungen, Gespensterstädte, Geisterspiele und der nächste deutsche Fußballmeister wird vielleicht per Postkarte, E-Mail oder Internet-Server ermittelt: Läufer von F1 auf A6 – es ist ein Horrorszenario. Aber da müssen wir durch. Wie 1973 während der Ölkrise einmalig auf der Autobahn. Jetzt aber stehen uns wohl noch etliche fußballfreie Wochenenden bevor. Vielleicht wird dann Schach mal wieder im Fernsehen übertragen und wir genießen die größte Unterhaltung bei der größtmöglichen Langeweile – oder sind schachmatt.