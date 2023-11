Erfurter Band Osaka Rising: „Das Malträtieren von Instrumenten hat schon immer eine Faszination ausgestrahlt“

Tom Walther (links) und Stephan Janson sind Osaka Rising, am 3. November erscheint ihr neues Album „Lazarus“.

Erfurt. Sie sind nur zu zweit und machen verdammt viel Krach - ohne Gitarren. Im Interview spricht das Duo vor ihren Konzerten in Erfurt, Weimar und Jena über ihr neues Album und ungewöhnliches Band-Projekt.

Sie bezeichnen sich als die „lauteste Zwei-Mann-Hardrock-Show ohne Gitarren“. Osaka Rising aus Erfurt veröffentlicht am 3. November ihr drittes Album „Lazarus“. Wir sprachen mit Schlagzeuger Tom Walther (37 Jahre) und Sänger/Keyboarder Stephan Janson (41) über die neue Platte, das Zerstören von Instrumenten und ihre abstinente Haltung gegenüber Gitarren.

Sie spielen Rockmusik ausschließlich mit Schlagzeug und Keyboards. Ist das Zeitalter der Gitarre vorbei?

Tom: Die große Aufmerksamkeit für das Instrument ist vorbei, zumindest als popkulturelles Massenphänomen. Und keiner weiß, ob es noch mal ein Revival gibt, wie etwa im Grunge.

Stephan: Das ist eine gute Frage, betrifft aber streng genommen mehrere Instrumentengruppen. Und eigentlich impliziert die Frage: Ist das Zeitalter des Rock’n’Roll vorbei…

Und, ist es das?

Stephan: Ich weiß nicht, ob die Leute heute in der Gitarre das noch suchen: das Heldenhafte, das Laute, das Übergroße. Das, was mich in meiner Jugend zur Rockmusik getrieben hat. Von unserer Seite aus muss sich die Gitarre aber nicht verstecken. Nur: Wir als Band brauchen sie nicht. (lacht)

Das Cover des Albums „Lazarus“ von Osaka Rising. Foto: Tars Records

Man könnte schwören, in einigen Ihrer Songs doch eine Gitarre zu hören. Legen Sie es darauf an, Gitarrensounds ohne Gitarren hinzubekommen?

Tom: Nicht direkt. Aber wir suchen von Anfang an nach einem kompakten, großen Sound, wie eine komplette Band zu klingen. Wir versuchen die Gitarre zu ersetzen oder den Leuten, die auf Rockkonzerte gehen, nicht das Gefühl zu geben, sie hören einem Keyboarder zu.

Stephan: Ich habe die Gitarre immer schon als flexiblen und vielseitigen Synthesizer verstanden. Denn du kannst die Töne so krass allein schon mit der Greifhand manipulieren – in alle Richtungen. Und warum sollten wir darauf verzichten, was die Gitarre gut kann? Deshalb versuche ich, die Keyboards manchmal wie eine Gitarre zu spielen. Aber wir wollen nicht so weit gehen, den Gitarrensound exakt nachzubilden.

Kann einer von Ihnen eigentlich Gitarre spielen?

Stephan: (hebt die Hand) Schuldig im Sinne der Anklage! Aber ich bin kein Saiten-Virtuose.

Tom: Er kann eigentlich alles spielen!

Auf Ihren Alben prangt auf Englisch der Spruch „Keine Gitarren wurden für dieses Album verwendet“. Queen hatte auf ihren frühen Alben einen ähnlichen Hinweis, nur galt bei ihnen Synthesizerverbot. Ist das eine Reminiszenz an die Band?

Tom: Es ist bei uns eine Reminiszenz an Rage against the Machine. Auf deren Platten stand, dass diese ohne Samples, Keyboards und Synthesizer aufgenommen wurden. Ich fand das immer ein geiles Statement.

Stephan: Das ist unser Alleinstellungsmerkmal: Dass wir keine Gitarren benutzen und wohl auf längere Sicht auch nicht brauchen. Der Satz soll auch sagen: Wir sind zu zweit und machen den gleichen fetten Sound wie eine große Band.

Über Osaka Rising und "Lazarus"

Sänger und Keyboarder Stephan Janson (41) kommt aus Erfurt, Schlagzeuger Tom Walther (37) stammt aus Nordhausen, lebt inzwischen ebenfalls in Erfurt.

„Lazarus“ ist das dritte Studioalbum von Osaka Rising und wurde im November und Dezember 2021 im Ground Control Studio in Erfurt aufgenommen.

Die beiden Vorgängeralben erschienen 2016 (das nach der Band benannte "Osaka Rising") und 2018 ("Roller Coaster Ride"), außerdem gibt es die Live-EP "Live is a Roller Coaster" aus dem Jahr 2019.

Ihre Bühnenshows erinnern an eine andere Rockband: Wie bei The Who werden bei Ihnen mutwillig schon mal Instrumente zerstört. Ist auch das eine Verbeugung vor der Rock-Historie?

Tom: Ja, eindeutig. Für mich war es immer Nirvana, bei denen mich das Zerschmettern der Instrumente fasziniert hat. Aber klar, mit The Who hat es begonnen.

Stephan: Ich komme ja aus der Deep-Purple-Ecke. Und wenn ich an Endlos-Live-Versionen wie „Space Truckin‘“ denke, wo audiomäßig schon so eine Anarchie herrscht und auf den Videoaufnahmen sieht man, wie die Aktionen der Musiker auf der Bühne das noch steigern. Das Malträtieren von Instrumenten hat schon immer eine Faszination ausgestrahlt, siehe Jimi Hendrix, der seine Gitarre angezündet hat. Das ist Ausdruck des Live-Moments, des Bühnen-Moments, wenn es gefährlich wird. Oder kurz: Die Faszination des Rock’n’Roll.

Wie viele Keyboards haben Sie schon geschrottet oder arbeiten Sie für Showzwecke mit Attrappen?

Stephan: Das ist ein heikles Thema. Wenn wir mehrere Auftritte nacheinander haben, gibt es schon manchmal die Ansage: ‚Stephan, heute bitte nicht!‘ Das sagt auch die Stimme in meinem Kopf. Aber manchmal sagt die Stimme: ‚Scheiß drauf!‘ (lacht) Wenn es einen auf der Bühne total packt, dann muss es einfach sein. Oder wenn etwas schiefläuft, wie jüngst, als 30 Sekunden vor Konzertende mein Keyboard-Turm komplett aussteigt. Dann muss ich den Gefühlen freien Lauf lassen.

Tom: Aber das Crashen von Keyboards ist nicht die Regel. Wir machen das nicht bei jedem Auftritt.

Stephan: Genau, es muss Spaß machen und zum Gefühl passen.

Ihr Bandname huldigt ebenfalls musikalischen Helden: Deep Purple…

Tom: „Made in Japan“, das Live-Album von Deep Purple, ist unsere Lieblings-LP. Beim Hören dieser Musik haben wir festgestellt, wie wir als Band klingen wollen. Die meisten Songs des Albums wurden bei zwei Konzerten in Osaka aufgenommen. Daher der erste Teil unseres Namens. Von mir stammt noch die Leidenschaft für Rainbow, ein Projekt des ehemaligen Deep-Purple-Gitarristen Ritchie Blackmore, und deren Album „Rising“.

Stephan: Osaka ist einfach ein sehr schönes Wort und Rising (übersetzt: steigend, Anmerkung der Redaktion) beschreibt unseren Größenwahn, dass wir als Zwei-Mann-Band den Anforderungen des übergroßen Rocksounds Stand halten können. Was wir aber definitiv nicht machen ist eine Form von Manga-Rock.

Gibt es Fans, die diese Art von Musik hinter Ihrem Bandnamen vermuten?

Tom: Manche suchen eine Verbindung nach Japan, auch in unserem Artwork. Aber das gibt es nicht und darum geht es uns auch nicht.

Ihr neues Album „Lazarus“ klingt, als wenn Sie die elegischen Momente Ihrer Musik mehr genießen und pointierter, ausgefeilter umsetzen könnt. Sie trauen sich auf der anderen Seite sogar, Pop-Elemente einzubauen. Wie kamen diese Entwicklungen zustande?

Tom: Wir mögen einerseits große Refrains, die ins Ohr gehen, die man im Auto mitsingen will. Andererseits mögen wir Musik, bei der man sich treiben lassen kann, in der man sich ein bisschen verliert, in die man tiefer einsteigt. Das wollten wir auf „Lazarus“ zusammenbringen. Ich fand Bands immer spannend, die beides konnten. Das beste Beispiel ist für mich Iron Maiden: Vorn die catchy Hits und hinten die epische Vierzehn-Minuten-Nummer.

Stephan: Die Instrumente haben wir von vornherein auf eine gesunde Art und Weise beschränkt, beim Songwriting wussten wir allerdings lange nicht so genau, was wir wollten. Wir haben zwei Alben lang herumexperimentiert, ganz am Anfang sogar mit Disco-Funk. Unsere Songs entstehen meist aus dem Jammen heraus. Und inzwischen benötigen wir oft nur zwei Durchläufe, um aus einer Idee einen Song zu machen.

Osaka Rising - "Cleopatra"

Angeblich war der Film „Interstellar“ eine Inspiration für das Album…

Tom: Science Fiction ist eines unser Lieblingsthemen: Das Streben nach neuen Welten. Stephan ist Trekkie, ich bin Star-Wars-Fan. Aber wir können uns auf gute Sci-Fi-Filme einigen. Es ist die Faszination des Weltalls; das Voranstreben der Menschheit fern der Erde war schon bei unserem zweiten Album „Roller Coaster Ride“ ein Thema, das haben wir bei „Lazarus“ konkretisiert. Ausschlaggebend für die inhaltliche Richtung und den Titel des Albums war tatsächlich „Interstellar“, das ist DER Sci-Fi-Film für uns. Textlich beziehen wir uns auf das Lazarus-Projekt des Films.

„Lazarus“ ist bereits Ihr drittes Studioalbum. Für In Extremo sind Sie jüngst als Vorband unterwegs gewesen. Können Sie inzwischen von Ihrer Kunst leben?

Tom: Nein, leider nicht.

Stephan: Wir können das gerade so bezahlen, was wir tun müssen, damit es funktioniert. Inzwischen bekommen wir es auch ganz gut refinanziert. Mehr aber nicht. Wir würden gern mehr machen: Mehr Merchandising-Produkte, mehr musikalische Experimente, größere Bühnenbanner oder Pyro-Effekte. Das scheitert aktuell noch am Geld.

Was ist Ihr hauptsächlicher Broterwerb?

Stephan: Ich arbeite Patchwork: Zur Hälfte in einer großen Musikschule als Dozent und in der Leitung. Und zur Hälfte habe ich verschiedene Musik- und Kreativprojekte, etwa eine bekannte Gala-Band, mein Soloprojekt aber auch Aufträge als reiner Instrumentalist. Hauptsache Musik. In meinem Leben ist alles Musik.

Tom: Ich arbeite in einem Call-Center im Backoffice.

Osaka Rising - "Neon Lighthouse"

Viele Duos holen sich für ihre Auftritte Verstärkung, Sie machen bisher alles selbst: vom Studio bis zur Bühne. Gab es schon mal einen Punkt, wo Sie gemerkt haben, hier kommen wir zu zweit nicht weiter?

Stephan: Wir können live alles eins zu eins aus dem Studio reproduzieren – bis auf die mehrstimmigen Gesänge. Wir überlegen manchmal für ganz besondere Bühnenmomente, ob wir für Showeinlagen noch ein paar Musiker dazu holen. Aber der Aufwand lohnt eigentlich nicht. Und bisher haben wir immer eine eigene kreative Lösung gefunden.

Tom: Es fühlt sich nicht so an, als ob wir momentan an eine kreative Grenze stoßen. Vor allem nicht mit dem neuen Album.

Am Samstag, 4. November, feiert Osaka Rising ab 20 Uhr im Erfurter Museumskeller die Release-Party von „Lazarus“ (Hier gibt es Karten). Am Freitag, 17. November, treten sie 21 Uhr im Jenaer Kuba auf und am Freitag, 24. November, 20 Uhr, im Weimarer Kasseturm.