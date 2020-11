Erfurter Musiker bieten wieder 1:1-Konzerte an

In zunächst internem Kreis haben jetzt in Erfurt wieder Konzerte im 1:1-Format stattgefunden. An zwei Tagen spielten Musiker des Philharmonischen Orchesters für insgesamt 28 Mitglieder des Fördervereins „Freundeskreis der Sommerkonzerte Volkenroda e.V.“, der im Sommer gegründet worden war. Jeweils ein Musiker saß dabei einem Zuhörer in gebührendem Corona-Abstand gegenüber.

Das Konzertformat war 2019 eigens für das thüringische Kammermusikfestival im Kloster Volkenroda entwickelt worden. Im Zuge des ersten Corona-Shutdowns trat es im Frühjahr einen Siegeszug durch Deutschland an. Das Philharmonische Orchester Erfurt bot solche Zehn-Minuten-Konzerte seit Juni an (wir berichteten). Organisiert hatten sie der Orchesterdirektor und Konzertdramaturg Malte Wasem sowie der Fagottist Torsten Klier. Bis zum vergangenen Wochenende sind es laut Klier 112 Konzerte gewesen. Jetzt geht es wieder los. Geplant sind vorerst drei einstündige Termine, die insgesamt jeweils vier Zuhörer erlauben: am 8. Dezember um 16 Uhr in der Galerie Rothamel sowie am 9. und 10. Dezember jeweils um 18 Uhr in beheizten Räumen des Augustinerklosters. Zudem finden bei Ursula und Karl-Heinrich Winker vom Freundeskreis der Sommerkonzerte am späten Nachmittag des 12. und 13. Dezember in Erfurt erneut privat weitere solcher Konzerte statt, die noch Platz für fünf bis sechs Interessenten von außerhalb haben. Die Musiker des Philharmonischen Orchesters zeigen in diesen intimen Solo-Auftritten zudem Solidarität mit freiberuflichen Kollegen. Zwar sind die Konzerte kostenfrei, Zuhörer werden im Anschluss aber gebeten, an die Deutsche Orchesterstiftung einen beliebigen Betrag zu überweisen. Über solche Spenden hilft die Stiftung Solo-Selbstständigen, die sich dort für eine Unterstützung bewerben. Nebenbei lechzen die Orchestermusiker aber selbst auch danach, wieder vor Menschen spielen zu dürfen, weiß Karl-Heinrich Winker. Und er berichtet von „Erfurtern im Kulturentzug“, die sich auf diesen besonderen Musik-Genuss eingelassen hätten. Die Resonanz sei so positiv gewesen, dass es weitergehen werde. „Viele Menschen haben ein ganz tiefes Bedürfnis nach erlebbarer Kultur.“ Winkers Tochter, die Flötistin Stephanie Winker, gehört zur künstlerischen Leitung der Volkenrodaer Sommerkonzerte. Anmeldung zu Konzerten unter: orchester@theater-erfurt.de