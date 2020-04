Weimar. Kultur in Zeiten der Corona-Krise: Autobiografie-Expertin Katrin Rohnstock hat ein Fünf-Punkte-Programm zusammengestellt.

Erinnern und Erzählen in Corona-Zeiten

Was können wir tun? Die Autobiografie-Expertin Katrin Rohnstock hat ein Fünf-Punkte-Programm zusammengestellt:

1. Bleiben Sie im sozialen Kontakt, stellen Sie lebensgeschichtliche Fragen. Ob beruflich oder privat: Teilen Sie Ihre Erfahrungen über digitale Medien, etwa in einer Videokonferenz zum Thema „Wie ich die Krise meistere“. Fragen Sie Ältere, wie sie frühere Krisen bewältigten.

2. Schreiben Sie die Geschichte zu einem Bild. Erwähnen Sie, wo und wann es entstand, wer und was darauf zu sehen ist. Sie können es einscannen, dazu etwas auf dem Computer tippen. Verbinden Sie es mit einem Fotobuch – als Geschenk für Großeltern oder Enkel.

3. Bergen Sie den Erinnerungsschatz Ihrer Eltern oder Großeltern. Scheuen Sie sich nicht, am Telefon direkt zu fragen. Viele Ältere erzählen von Herzen gern, fühlen sich wertgeschätzt. Fragen Sie, ob sie die Erinnerungen aufnehmen dürfen. Notieren Sie sich Orte, Daten, Sachverhalte.

4. Beginnen Sie, Ihre Lebensgeschichte aufzuschreiben – für Familie und Freunde. Schreiben Sie nur so viel, dass Sie die erste Geschichte in überschaubarer Zeit abschließen können. Das ermutigt und motiviert, sich bald an die nächste zu setzen. Beginnen Sie mit einem Schlüsselerlebnis.

5. Wenn es Ihnen schlecht geht: Suchen Sie einen Zuhörer, sprechen Sie sich aus. Ein Gespräch wirkt Wunder. Rufen Sie einen Freund, Kollegen oder Verwandten an, bitten Sie freimütig um Gehör. Die meisten hören zu oder nehmen sich etwas später Zeit. Viele helfen gern, fühlen sich geehrt. Erzählen Sie die Geschichte Ihres Problems: Seit wann bedrückt es Sie, was verschärfte es, was brachte Linderung?

„Über Leben – Fragen an die Autobiografie-Expertin Katrin Rohnstock“, immer dienstags ab 18 Uhr auf YouTube-Live: Zugang www.rohnstock-biografien.de – YouTube-Live-Link: www.youtube.com/channel/UCaG2b6KgomSi52ydv2diFCw – Ihre Fragen können Sie live per Chat stellen (Anmeldung im eigenen YouTube-Account nötig); vorab an katrin.rohnstock@rohnstock-biografien.de