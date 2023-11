Neues Album von Osaka Rising: Erfurter Experten fürs gitarrenlose Abrocken

Erfurt. Wie gut ist das dritte Album der Erfurter Band Osaka Rising? Wir haben reingehört.

Eine Rockband ohne Gitarren ist ein Alleinstellungsmerkmal, aber keine billige Marketing-Masche. Spätestens mit „Lazarus“ dürfte das klar sein. Denn auch auf Longplayer Nummer drei funktioniert das Konzept des Erfurter Duos Osaka Rising erstaunlich gut. Mehr noch: Die Band erweitert mit der Platte ihr musikalisches Spektrum, ohne die Art der Instrumente erweitern zu müssen und wirkt fokussierter und gefestigter im Songwriting.

Das Cover des Albums „Lazarus“ von Osaka Rising. Foto: Tars Records

Musikalisch wird das Rad zwar nicht neu erfunden, aber mit Leidenschaft vorangetrieben. Stärker als bisher wird deutlich, dass Sänger und Keyboarder Stephan Janson sowie Schlagzeuger Tom Walther Fans von Deep Purple sind – nicht nur wegen der präsenten Hammondorgel.

Film "Interstellar" als Inspiration

Das Duo lässt auch überdeutlich Pop-Referenzen zu wie in „Neon Lighthouse“. Ein Song, für den sie Jon Bon Jovi beneiden dürfte. Auch Prog-Rock-Elemente webt das Duo in seine Songs ein, es gibt sogar ein Instrumentalstück nur auf dem Klavier gespielt („Reprise“). Der Titeltrack, inspiriert vom Film „Interstellar“, wird zu einer elegischen und verschachtelten Reise in ferne Welten.

Osaka Rising - "Cleopatra"

Die Platte hat zudem ein musikalisches Konzept: Die sogenannte A-Seite (Vinyl-Format) enthält vier knackige Songs mit Hitpotenzial, die B-Seite ist der nachdenkliche, ausuferndere Teil. Osaka Rising bietet auf „Lazarus“ ein Rundumpaket fürs gitarrenlose Abrocken: Stadionhymnen, Headbanger-Potenzial und schwelgerische Momente.

Am Samstag, 4. November, feiert Osaka Rising ab 20 Uhr im Erfurter Museumskeller die Release-Party von „Lazarus“ (Hier gibt es Karten). Am Freitag, 17. November, treten sie 21 Uhr Im Jenaer Kuba auf und am Freitag, 24. November, 20 Uhr, im Weimarer Kasseturm.