Fast vergessen: Die Heimatdichterin aus dem Saaletal

Uhlstädt. Marthe Renate Fischer war zwar keine gebürtige Thüringerin, ihr literarisches Schaffen fand hier aber seinen Höhepunkt

Marthe Renate Fischer, eine bedeutende Heimatdichterin und Schriftstellerin, gehört zu denen, die sich durch die Schönheit Thüringens angezogen fühlen und daher einen Großteil ihres Lebens hier verbrachten.

Geboren wurde Fischer 17. August 1851 in Zielenzig unweit von Frankfurt an der Oder. Ihr Vater war ein verarmter Gutsbesitzer, der sich erfolglos in der Landwirtschaft versuchte. Mit nur zwölf Jahren musste Marthe Renate Fischer die Höhere Mädchenschule in ihrem Geburtsort krankheitsbedingt verlassen und hatte bald zum Unterhalt der Familie beizutragen. Später zog die Familie aus wirtschaftlichen Gründen erst nach Frankfurt/Oder, dann nach Berlin. Hier gelang es Fischer, ihrer eigentlichen Leidenschaft, dem Schreiben und Verfassen von Texten, nachzugehen. Sie war eine literarische Autodidaktin.

Erste Texte wurden in Berliner Tageszeitungen gedruckt. 1886 erschienen diese dann im damals weit verbreiteten Format der Groschen-Romane. Zwischen 1888 und 1893 gelang es Fischer eine Reihe von „Backfisch-Romanen“ zu veröffentlichen, also Bücher, die vor allem für die damalige Jugend und im Speziellen für junge Mädchen gedacht waren. Dagegen erzielte ihr erster Roman für Erwachsene – „Die Aufrichtigen. Eine Bauerngeschichte“ (1894) – keinen Erfolg.

Noch vor der Jahrhundertwende besuchte Fischer des Öfteren ihre Tante, die in Uhlstädt bei Rudolstadt lebte. Auf diese Weise wurde sie mit der Gegend bekannt und machte diese nach dem Tod ihrer Mutter zur neuen Wahlheimat, übrigens auch für den Rest der Familie. Denn sie nahm ihren Vater und zwei Schwestern bei sich auf.

Einen größeren Kontrast konnte es wohl nicht geben: Vom lauten und pulsierenden Berlin ging es in die ruhige und idyllische thüringische Provinz. Doch ihr literarisches Schaffen fand genau hier seinen Höhepunkt. Fischer unternahm zunächst ausgedehnte Sprach- und Kulturstudien, um Land, Leute und Gebräuche genau kennenzulernen. Dank ihrer Neugier und ihrer guten Beobachtungsgabe gelang es der Dichterin, die Thüringer Seele wie keine andere darzustellen. Ihr erstes Werk hier war ein Novellenband mit dem vielsagenden Titel „Auf dem Weg zum Paradies“ von 1902.

Ihr erster Roman mit Thüringenbezug entstand 1907 und hieß „Das Patenkind“. Es sollten weitere Werke folgen, etwa „Die aus dem Drachenhaus“ (1910), in dem Fischer dem Aberglauben der Thüringer nachging. Zwischen 1910 und 1914 wohnte sie in Leutenberg und anschließend bis zu ihrem Tod in Saalfeld. Fischer schrieb auch für Zeitungen und Zeitschriften und hielt überdies Vorträge an der Volkshochschule. Kurz vor ihrem 75. Geburtstag erlitt sie einen Schlaganfall und starb anschließend am 17. Juli 1925 in Rudolstadt.

Wenige Monate zuvor urteilte die „Allgemeine Thüringische Landeszeitung Deutschland“ aus Weimar: „Thüringen ist oft und zureichend geschildert worden. Selten mit gleich dichterischer Kraft, gleich leuchtender Farbe, gleich kerniger Echtheit, gleich ungeschminkter Wahrheit, gleich hohem Ernst, gleich jauchzendem Humor, wie durch Marthe Renate Fischer.“