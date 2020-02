Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Faszination Influencer auf der Bühne in Nordhausen

Wie funktioniert das Geschäft mit den Likes in sozialen Netzwerken? Diese Frage beantworten will eine neue Stückentwicklung des Nordhäuser Theaterjugendclubs. In „Like me!“ setzen sich die jugendlichen Schauspieler mit der digitalen Welt auseinander, in der sie sich täglich so selbstverständlich bewegen. Dabei geht es um Styling-Tutorials, YouTube, um einen Werbedeal.

Plötzlich verändert sich für Julia, die Hauptperson, und ihre Clique alles. Nichts ist umsonst, weder auf der Welt, geschweige denn im Netz. Auch „Likes“ nicht! Die medienkritische Produktion ist für alle ab 14 Jahren geeignet, denn generationenübergreifend spricht sie Jugendliche genauso an wie die Eltern und Großeltern. Karten für die Premiere am 15. Februar um 18 Uhr und alle weiteren Veranstaltungen (29. Februar, 26. März, 11. Mai, jeweils 18 Uhr) im Theater unterm Dach gibt es an der Theaterkasse.